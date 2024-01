Investieren und sparen 24 Geldtipps für 2024

Wir alle kennen die guten Vorsätze für das neue Jahr. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass aller Anfang schwer ist. Wenn es darum geht, die eigenen Finanzen für 2024 neu zu planen, sind wichtige Geldtipps Gold wert. Wir haben 24 Spartipps und Anlagemöglichkeiten für euch zusammengestellt, damit ihr von Anfang an euer Sparpotenzial optimal ausschöpfen könnt.

© Sven Stoll mit Canva

1. REITs im Rampenlicht: Warum 2024 ihr Jahr an der Börse sein könnte

Unser erster Tipp dreht sich um Immobilienaktien beziehungsweise Real Estate Investment Trusts (REITs). Laut Experten haben sie das Potenzial, zu den Börsenlieblingen des Jahres 2024 zu werden. Die renommierte Fondsgesellschaft DWS sieht jedenfalls einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Jessica Hardman, Leiterin des europäischen Immobilien-Portfoliomanagements der DWS, erwartet, dass die Bewertungen bald ihren Tiefpunkt erreichen. Die Expertin glaubt, dass die Marktrisiken nach 18 Monaten Kursverfall weitgehend eingepreist sind. Besonders optimistisch ist sie für Wohn- und Logistikimmobilien in Europa, die von der steigenden Nachfrage nach Mietwohnungen und höheren Mieten aufgrund des knappen Angebots und der gestiegenen Finanzierungskosten profitieren dürften.

Michael Gobitschek, Portfoliomanager des Skagen m2, teilt diese Einschätzung. Er weist darauf hin, dass die globalen Immobilienmärkte seit Beginn des Zinserhöhungszyklus Anfang 2022 stark korrigiert haben, während die Aktienmärkte insgesamt nur leicht gefallen sind. Dies hat zu einem historisch hohen Abschlag der Immobilienunternehmen auf ihre Vermögenswerte geführt. Er liegt derzeit bei rund 20 Prozent unter dem Net-Asset-Value und damit doppelt so hoch wie im Durchschnitt der zurückliegenden 30 Jahre.

Der passende Fondstipp: Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund hat sich in diesem Jahr mit einem Plus von 9,3 Prozent als starker Performer erwiesen. Auch langfristig gehört der Fonds zu den Überfliegern. So liegt er über alle relevanten Zeiträume weit vor der Konkurrenz (siehe Chart). Die beiden Manager Guy Barnard und Nicolas Scherf investieren in ausgewählte Immobilienaktien, darunter bekannte Namen wie Vonovia, Segro und LEG Immobilien. Auch Barnard betont, dass der börsennotierte Markt bereits auf das schwierige makroökonomische Umfeld reagiert hat und die Aktien mit historisch hohen Abschlägen im Vergleich zu früheren Werten gehandelt werden. Er weist auch auf die attraktiven Ertragsströme von REITs hin, die Investoren im Laufe der Zeit mit hohen Ausschüttungen belohnen. Der Janus Henderson Fonds weist derzeit eine laufende Ausschüttungsrendite von 4,1 Prozent auf. REITs könnten also das nächste große Anlageziel inmitten der Herausforderungen der Immobilienbranche sein – eine vielversprechende Option für Anleger, die Chancen in der Krise erkennen und nutzen wollen.