25 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen europäischen Mischfonds

Alles beim Alten im Crashtest dynamisch anlegender europäischer Mischfonds? Fast – so geben mit dem DWS Vorsorge AS (Flex) und dem Threadneedle Monthly Extra Income die beiden Spitzenreiter der vergangenen beiden Crashtests auch diesmal den Ton an, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Ende vergangenen Jahres lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Threadneedle-Fonds mit einem einzigen Punkt Vorsprung gewann.Auch im Stresstest schneidet wie schon im Vorjahr der Warburg-Defensiv-Fonds am besten ab. Dieser gehörte 2015 allerdings im Gesamt-Ranking mit Platz 20 von 27 Konkurrenten zu den eher schwachen Kandidaten.Künftig dürfte er allerdings nicht mehr in der Vergleichsgruppe zu finden sein, da Warburg-Invest die Kategorisierung bei FWW ändern wird (siehe Porträt auf der folgenden Seite ).