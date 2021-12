Redaktion 29.12.2020 Lesedauer: 1 Minute

GDV-Bi­lanz 2020 2,5 Mil­li­ar­den Euro Scha­den durch Naturgewalten

Die Elementarschäden liegen in diesem Jahr erneut unter dem langjährigen Durchschnitt, sowohl in der Sach- als auch in der Kfz-Versicherung. Das zeigt die Natur­ge­fah­ren­bi­lanz 2020 des Versichererverbands GDV. Ein Sturm ragt aus der Statistik jedoch besonders heraus.