250 Prozent: Osteuropa-Fonds sind Gewinner über zehn Jahre

Vor allem Anleger, die sich von der Russlandkrise (1998-1999) nicht abschrecken ließen und vor zehn Jahren auf Osteuropa-Fonds setzten, standen Ende September gut da. Der Wertzuwachs betrug im Schnitt rund 250 Prozent. Das entspricht einer zweistelligen Jahresrendite von 13,4 Prozent. Seit Jahresanfang legten die Fonds um rund 67 Prozent zu.Auch Rohstoff-Aktienfonds können ihre Ergebnisse sehen lassen: Sie erzielten in den vergangenen zwölf Monaten Zuwächse um 9 Prozent. Die Investition über zehn Jahre brachte den Anlegern ein Plus von durchschnittlich 4,5 Prozent.Ende März war kein guter Ausstiegszeitpunkt für Sparer, die ihr Geld in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland anlegten. Nach zehn Jahren bekamen Anleger im Schnitt nicht einmal den eingezahlten Betrag zurück: Die durchschnittliche Jahresperformance lag bei minus 6,6 Prozent.Nach den Kurseinbrüchen bis März 2009 holten die Fonds jedoch auf: Die durchschnittliche Wertentwicklung seit Jahresanfang beträgt 22,6 Prozent. Auch auf Zehn-Jahres-Sicht liegen die Fonds nun mit 9,5 Prozent im Plus – das entspricht einer Jahresrendite von knapp 1 Prozent.