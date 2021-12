26 Fonds im Crashtest Die besten ausgewogenen Mischfonds für Europa

Als 2007 die US-Immobilienblase und die daraus entstandene Finanzkrise die Welt erschütterten, halbierten sich auch die Bewertungen der globalen Aktienmärkte. Der deutsche Leitindex Dax stürzte ab und überwand erst vier Jahre später seine bis dato erklommenen Höchststände. Das ist wohl der Hauptgrund, warum viele Privatanleger immer noch einen Bogen um reine Aktien-Engagements machen. Mischfonds sind dagegen weiter auf dem Vormarsch. Unterm Strich haben die Deutschen 2015 neue Gelder in Höhe von mehr als 38 Milliarden Euro in solche Fonds investiert.







Ihren Charme ziehen sie aus einem Versprechen, das da lautet: Wenn Börsenkurse fallen und die Stimmung kippt, seid ihr als Anleger nur am Rande betroffen. Unser Fondsmanager kann aus Aktien aussteigen und in Anleihen umschichten. Dreht der Wind und das Börsengewitter verzieht sich, favorisiert er dagegen erneut Aktien. Soweit die Theorie.