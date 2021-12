27 Fonds im Crashtest Die besten ausgewogenen europäischen Mischfonds

Nachrücker auf dem Spitzenplatz ist der Condor Balance Universal, der wieder an die guten Ergebnisse aus dem vorletzten Crashtest im März 2016 anknüpfen kann und abermals den Sieg in der Kategorie „Performance“ erringt. Der Fidelity Funds Euro Balanced belegt in dieser Teilwertung nunmehr den zweiten Platz mit 80 Punkten und schaffte es in der Gesamtwertung auf Rang 7. Im Stresstest bleibt zum dritten Mal in Folge alles beim Alten: Mit dem bestmöglichen Ergebnis von 100 Punkten lässt der Deka Nachhaltigkeit Balance der Konkurrenz einmal mehr keine Chance.

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Steffen Bender

Der Gesamtsieger: Condor Balance-Universal

Der Condor Balance-Universal zeigt sich im aktuellen Crashtest wieder obenauf. Gemanagt wird der Dachfonds von Feri Trust, zuständig ist Steffen Bender. Er kann bis zu 70 Prozent des Portfolios in Aktien investieren, die Rentenquote muss mindestens 30 Prozent betragen. Vor rund einem Jahr lag die Aktienquote bei 47 Prozent, aktuell sind es 68 Prozent.

Dabei setzt Bender derzeit vorwiegend auf Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Generell beurteilt er die Aussichten für europäische Aktien als positiv: „Die Unternehmen liefern gute Zahlen, was sich in den Kursen niederschlägt. Zudem sind die politischen Risiken mit dem Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich vorerst in den Hintergrund getreten.“

Die vergleichsweise hohe Aktienquote bildet Bender überwiegend mit drei Zielfonds ab: Je rund 19 Prozent des Portfolios hält er im JO Hambro CM European Select Values und im MFS Meridian European Value Fund, weitere 18 Prozent entfallen auf den Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund. Bei der Auswahl der Zielfonds macht sich Bender vor allem über persönliche Gespräche mit den Fondsmanagern ein Bild von infrage kommenden Kandidaten.