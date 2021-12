271 Fonds im Crashtest Die besten globalen flexiblen Mischfonds

And the winner is – nein, nicht der Acatis Datini Valueflex. Obwohl die Sache auf den ersten Blick ziemlich eindeutig aussieht: Zum Stichtag 26. Mai 2020 legt der beim vorangegangenen Crashtest auf Rang 3 liegende flexible Mischfonds erneut die mit Abstand beste Fünf-Jahres-Performance seiner Vergleichsgruppe hin (51,0 Prozent). Das ist mehr als doppelt so viel, wie Publikumsliebling Flossbach von Storch Multiple Opportunities (22,8 Prozent) auf Rang 9 und der diesjährige Gewinner BL-Global Flexible (21,9 Prozent, siehe Tabelle) schafften. Trotzdem reicht es am Ende nur für Rang 13.

Grund ist – regelmäßige Leser dieser Kolumne ahnen es bereits – das im Vergleich zur Konkurrenz wenig überzeugende Risikoverhalten. Dies ließ sich einmal mehr in der Corona-Krise beobachten: Zwischen Mitte Februar und Mitte März 2020 verlor der Acatis Datini Valueflex fast 30 Prozent an Wert. Ein Verlust, den Fondsmanager Hendrik Leber allerdings bis Anfang Juni fast vollständig aufholte.

Was wieder einmal zeigt: Den objektiv „besten“ Mischfonds gibt es nicht, jedes Urteil darüber ist immer nur so aktuell wie der jüngste Abrechnungs-Stichtag. Und wer sich vor zwischenzeitlich etwas stärker ausfallenden Schwankungen nicht fürchtet, für den kann der Acatis Datini Valueflex eine exzellente Wahl sein. Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities natürlich auch, ebenso wie einige weitere Fonds aus dem oberen Drittel des insgesamt 271 Teilnehmer umfassenden Feldes.