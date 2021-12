3-Banken-Generali-Manager Werner Leithenmüller „Die Jahresschluss-Rally haben wir schon gesehen“

Wir bekommen von der Deutschen Bank einmal im Monat eine Liste mit 100 Titeln, die als stark unterbewertet gelten. Aus dieser Liste wählen wir 33 Titel aus und nehmen sie zu gleichen Teilen im Fonds auf. Welche Aktien das sind, darüber entscheiden wir in einem fünfköpfigen Team – wobei die Branchenzugehörigkeit und die entsprechende Rotation durchaus eine wichtige Rolle spielen.Pro Monat tauschen wir etwa jede fünfte Aktie aus, im Durchschnitt kommen die einzelnen Titel auf eine Haltedauer von sechs bis acht Monaten.Das stimmt. Wir haben jedoch recht schnell festgestellt, dass die geringere Anzahl eine Volatilität mit sich bringt, mit der wir uns nicht so recht wohlgefühlt haben. Seit Mitte 2013 sind es deshalb 33 Titel. Das passt.Uns ist bewusst, dass wir dadurch in bestimmten Marktphasen Schwierigkeiten haben werden, mit dem Index und der Konkurrenz mitzuhalten – speziell wenn Finanzwerte stärker performen. Andererseits vermeiden wir es durch diesen Verzicht, uns unkalkulierbare Risiken ins Portfolio zu holen. Die Risiken einer Bankbilanz zu identifizieren und richtig einzuschätzen, ist ausgesprochen schwierig.Verkauft haben wir unter anderem Amgen und Apple . Frei gewordene Liquidität ist in Zykliker wie Michelin oder Versorger wie Eon geflossen.Der Kapitalschutz ist für uns eine entscheidende Komponente. Dort liegt unseres Erachtens die Zukunft des aktiven Fondsmanagements: Kein Anleger sieht es schließlich gern, wenn sein Depot stark an Wert verliert. Deshalb haben wir einen Hedge-Mechanismus eingebaut, der in mehreren Schritten funktioniert. In der ersten Stufe sichern wir bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens mit Futures ab – beispielsweise, wenn es charttechnische Widerstände gibt oder wenn gleich zu Beginn eines Jahres die Kurse derart stark gestiegen sind, dass im weiteren Jahresverlauf mit einer Konsolidierung zu rechnen ist. Im nächsten Schritt können wir die Sicherung auf 40 bis 50 Prozent erhöhen, in einem ausgeprägten Bärenmarkt dann auch bis auf 100 Prozent.Das komplette Portfolio gehedgt haben wir bislang nicht. Schließlich wurde der Fonds erst 2011 aufgelegt und seither gab es keine Situation, die sich mit den Markteinbrüchen der Jahre 2002 oder 2008 vergleichen ließe. Aber 2014 waren wir in insgesamt zehn Marktphasen teilweise abgesichert – derzeit auch wieder, und zwar zu rund 50 Prozent.Weil wir davon ausgehen, dass wir den größten Teil der Jahresschluss-Rally schon gesehen haben und wir rückbetrachtet mit dem Jahresergebnis sehr zufrieden sind. Auch 2015 dürfte an den Börsen eher verhalten beginnen. Die Notenbanken haben geliefert – was soll da im Moment noch groß kommen? Jetzt ist die Politik mit Reformen am Zug, bevor es weiter nach oben gehen kann.Sollten insbesondere die US-Börsen in den kommenden Wochen nachhaltig neue Höchststände markieren, fahren wir die Sicherung genauso schnell wieder zurück wie jüngst Ende Oktober. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies unmittelbar passiert, taxiere ich im Moment mit weniger als 30 Prozent.