„3 Botschaften für die Ewigkeit“ Wie Honorarberater die richtige Zielgruppe ansprechen

In einer vierteiligen Artikelserie erklärt Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat, welche Schritte in die Honorarberatung zu gehen sind.

Im dritten Teil erklärt Horvat, wie Anlageberater ihr neues Geschäftsmodell nach der Umstellung auf die Honorarvergütung in ihrer jeweiligen Zielgruppe positionieren können.