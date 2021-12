Die Long-Short-Aktienfonds haben den Anspruch, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne erzielen zu können. In den vergangenen drei Jahren war beides der Fall. Welche Produkte sich in dieser Zeit besonders gut geschlagen haben und mit dem geringsten maximalen Verlust (Maximum Drawdown) ansehnliche risikobereinigte Rendite (Omega Ratio) erzielen konnten, erfahren Sie in unserer Chart-Strecke.Die Auswertung wurde DAS INVESTMENT.com freundlicherweise von Absolut Research zur Verfügung gestellt. Alle fünf Fonds sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Untersuchungszeitraum: November 2012 - Oktober 2015.Anbieter:Natixis ISIN: LU0641745921 WKN: A117GF max. Verlust (Maximum Drawdown):-3,4% risikobereinigte Rendite ( Omega ): 4,4 Rendite p.a.: 7,4%