Frauen & Geld Podcast | Folge 11 3 (plus 1!) ultimative Tipps für den Investment-Start von Finanzheldin Katharina Brunsendorf!

Katharina Brunsendorf: Beim Sparen lege ich Geld beiseite und lasse es liegen. Es wird in der Regel nicht verzinst. Selbst wenn die Zinsen bei Tagesgeldkonten momentan etwas steigen, sind sie immer noch niedrig. Bei einer Investition möchte ich mein Geld vermehren oder die Möglichkeit schaffen, dass es für mich arbeitet. Es gibt verschiedene Formen der Investition, zum Beispiel Wertpapiere. Bei Wertpapieren investiere ich Geld, es arbeitet für mich, und ich habe die Chance auf eine Gewinnausschüttung.

Katharina Brunsendorf : Neben Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds gibt es Immobilien. Theoretisch gibt es auch Kryptowährungen . Es gibt klassische Anlagemöglichkeiten wie Tagesgeld, aber auch ungewöhnlichere wie Kunst, Schmuck, Uhren, Oldtimer und NFTs. Es gibt viele Möglichkeiten. Es ist wichtig, herauszufinden, wo meine Expertise liegt und womit ich mich beschäftigen möchte. Vielleicht bin ich ein Experte für Oldtimer, habe gute Kenntnisse und kann einschätzen, welcher Preis angemessen ist und dass er in ein paar Jahren steigen wird. Dann kann es genauso gut eine Investition sein wie ein Wertpapier an der Börse.

Anissa Brinkhoff: Das finde ich sehr wichtig. Es muss nicht für jeden dasselbe passend sein. Es ist völlig in Ordnung, am Anfang auszuprobieren, was einem liegt. Beim Einarbeiten merkt man oft, ob es einen reizt, mehr darüber zu lernen.

Persönlich habe ich eine Strategie entwickelt. Ich habe mir Ziele gesetzt und überlegt, wie viel ich dafür benötige. Für meine Altersvorsorge nutze ich ETFs und lasse sie einfach laufen. Ich habe keine Lust, mich ständig damit zu beschäftigen und zu schauen, was ich tun muss. Es gibt viele interessante Themen, aber nur weil sie interessant sind, heißt das nicht, dass ich sie umsetzen muss. Wenn mir jemand den tollsten Tipp gibt, eine Einzelaktie zu kaufen, sage ich vielleicht: "Das passt vielleicht gut in deren Portfolio, aber es passt überhaupt nicht zu meiner Strategie." Es ist zu wenig diversifiziert. Vielleicht kaufe ich es aus Interesse, um es zu beobachten, aber es passt nicht in meine langfristige Strategie. Es ist wichtig, dieses Verständnis zu entwickeln und nicht immer von anderen zu kopieren. Finde deinen eigenen Weg. Es ist extrem wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und festzulegen.

Schritt 3: Die Börse kennenlernen

Anissa Brinkhoff: Absolut. Wir möchten heute über die Börse und wie man dort investiert sprechen. Kannst du erklären, was die Börse ist? Was passiert dort eigentlich? Was haben Banken und Aktien damit zu tun?

Katharina Brunsendorf: Es gibt Börsen an vielen Orten. Der Ursprung liegt weit zurück, als Bauern ihr Vieh auf einer Börse gehandelt haben. Die Kuh ging von einem Bauern zum nächsten, genauso wie ein Sack Getreide. Heutzutage ist es genauso mit Wertpapieren. Früher, bis vor einigen Jahrzehnten, wurden Wertpapiere auf Papier ausgegeben und aufbewahrt. Heute ist alles digital. Die Börse ist ein Marktplatz, an dem Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Ich frage nach Wertpapieren und schaue nach dem Angebot. Banken stellen digitale Schließfächer, also Depots, bereit, in denen die digitalen Wertpapiere verwahrt werden. Ich kann mich entweder auf meinem Handy oder am Desktop einloggen und den Kurs überprüfen. Sie zeigen mir die verschiedenen Börsen, an denen ich handeln kann, mit unterschiedlichen Preisen. Das kommt alles durch Angebot und Nachfrage zustande. Im Grunde genommen ist es ein Marktplatz, an dem man etwas austauschen kann.

Anissa Brinkhoff: Ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, ist das Depot. Es ist im Grunde genommen wie ein Konto, das wir für unsere täglichen Geldtransfers nutzen, nur für unsere Investitionen. Man kann ein Depot ganz einfach digital eröffnen. Wie hast du entschieden, welches Depot zu dir passt? Ist das überhaupt eine große Frage? Wie intensiv muss man sich damit auseinandersetzen, bevor man den ersten Kauf oder die erste Investition tätigt?