Goldlöckchen-Szenario passé 3 Schlussfolgerungen für die Konjunkturaussichten

Joachim Fels

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, die daraufhin verhängten Sanktionen und die Turbulenzen an den Rohstoffmärkten haben die bereits vor dem Ausbruch dieses schrecklichen Krieges unsicheren Aussichten für die Wirtschaft und die Finanzmärkte noch weiter vergrößert.

Trotz der vielen Unsicherheiten ziehen wir drei wesentliche Schlussfolgerungen in Bezug auf die konjunkturellen Aussichten für die nächsten sechs bis zwölf Monate, die unserer Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt für Anleger am wichtigsten sind.

Erhöhtes Risiko einer Anti-Goldlöckchen-Konjunktur

Andrew Balls

Die Weltwirtschaft und die politischen Entscheidungsträger sehen sich mit einem stagflationären Angebotsschock konfrontiert, der sich negativ auf das Wachstum auswirkt und die Inflation weiter nach oben treiben wird. Eine Anti-Goldlöckchen-Konjunktur – eine Marktphase, die hinsichtlich der Inflation zu heiß und des Wachstums zu kalt ist – bildet zwar nicht Teil unserer vorläufigen Basisprognose, die immer noch ein über dem Trend liegendes Wachstum und ein allmähliches Nachlassen des Inflationsdrucks in den Industrieländern sieht. Doch die Risiken einer höheren Inflation und eines geringeren Wachstums oder gar einer Rezession haben zugenommen.

Wachstums- und Inflationsrisiken nehmen zu

Die Aussichten sowohl für das Wachstum als auch für die Inflation werden durch zunehmende Gefährdungen im Zusammenhang mit den bereits fragilen Ausgangsbedingungen getrübt. Sorgte Covid-19 bereits für massive Störungen der Lieferketten, wodurch sich der Produktionsausstoß verringerte und die Kosten und Preise in vielen Sektoren stiegen, haben Russlands Krieg in der Ukraine und die nachfolgenden Sanktionen zu weiteren Engpässen geführt. Darüber hinaus haben die jüngsten pandemiebedingten Lockdowns in Teilen Chinas das Potenzial, erneute Engpässe in der globalen Lieferkette zu verursachen.

Asymmetrischer Schock führt zu größerer Divergenz

Der Krieg in der Ukraine wird wahrscheinlich zu einer größeren Streuung der Entwicklung von Konjunktur und Inflation zwischen Ländern und Regionen führen. Europa wird am stärksten betroffen sein, während die US-Wirtschaft von den direkten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine relativ unbehelligt bleiben dürfte. China und die meisten anderen asiatischen Volkswirtschaften unterhalten weniger enge direkte Handelsbeziehungen zu Russland, werden aber wahrscheinlich von höheren Energiepreisen und einem langsameren Wachstum in Europa negativ betroffen sein. In den Schwellenländern dürften die Rohstoffexporteure profitieren, wenngleich höhere Rohstoffpreise den ohnehin schon bestehenden Inflationsdruck in den meisten Schwellenländern eher noch verstärken werden.

Auswirkungen auf die Kapitalanlage

In diesem schwierigen und unsicheren Umfeld wird der Fokus unserer Anlagestrategie darauf liegen, die Flexibilität und Liquidität zu erhöhen, um auf Ereignisse reagieren und Chancen nutzen zu können.

Duration

In Anbetracht der Aufwärtsrisiken für die Inflation und der Aussicht auf eine weitere Zinsstraffung durch die Zentralbanken streben wir eine leichte Untergewichtung der Duration an. Nachdem der globale Straffungszyklus in der Breite nun im Gange ist, sehen wir in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) weiterhin eine kostengünstige Möglichkeit, um die Inflationsrisiken zu minimieren.

Anleihen

Bei der Einbindung von Anleihen in die Portfolios konzentrieren wir uns auf Widerstandsfähigkeit, Liquidität und Kapitalerhalt, um auf eine Reihe von Szenarien vorbereitet zu sein. Wir untergewichten Unternehmensanleihen, weil wir der Meinung sind, dass bestimmte Bereiche der Märkte für verbriefte Produkte höhere Qualität beziehungsweise ausfallsichere Alternativen zu Unternehmensanleihen bieten. Von vorrangigem Interesse bei Unternehmensanleihen sind für uns Finanztitel. Zudem bevorzugen wir bei Unternehmensanleihen weiterhin die USA gegenüber Europa und den Schwellenländern.

Währungen und Schwellenländer

Bei Währungen nehmen wir eine Übergewichtung ausgewählter G-10- und Schwellenländerwährungen gegenüber dem US-Dollar und dem Euro vor. Darüber hinaus fokussieren wir uns auf Rohstoffe und günstige Bewertungen. In den Schwellenländern engagieren wir uns derzeit nur in begrenztem Umfang, dennoch werden wir hier weiterhin nach attraktiven Gelegenheiten in einem schwierigen Umfeld Ausschau halten.

Rohstoffe

Angesichts der Bedeutung von Energie für die Produktionskosten anderer Rohstoffe könnten die Auswirkungen der Ereignisse in der Ukraine letztlich zu deutlich höheren Preisen führen. Schon jetzt setzen die rohstoffimportierenden Länder auf breiter Front alles daran, um ihre Abhängigkeit von russischen Exporten zu verringern. Unserer Einschätzung nach spielen Rohstoffe auch eine Rolle bei der Abmilderung von steigenden Inflationsrisiken.

Aktien

Zum derzeitigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir das Beta-Risiko von Aktien, also wie stark die Aktie im Vergleich zum Markt schwankt, in unseren Portfolios weitgehend neutral halten werden. Wir befinden uns in der Spätphase des Konjunkturzyklus, in der die zugrunde liegende Wachstumsdynamik zwar immer noch stark, aber zunehmend anfällig für Abwärtsrisiken ist. Das aktuelle Umfeld begünstigt unserer Ansicht nach daher qualitativ hochwertige und weniger zyklische Unternehmen. Und sowohl in unseren Aktienportfolios als auch in unseren festverzinslichen Portfolios halten wir Liquidität bereit, um von neuen Verwerfungen an den Aktienmärkten zu profitieren, sobald sie auftreten.