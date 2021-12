3 x 6 Anleihe (CG1 KLV): Bestenfalls drei Mal sechs Prozent Zinsen

Einen kleinen Haken gibt es aber: Jeweils am 16. April ist der Zins fällig, und zu jedem dieser Termine kann die Emittentin die Anleihe kündigen. Im schlechtesten Fall ist also bereits am 16. April 2010 Schluss, und Anleger müssen sich ein neues Papier suchen. Zudem gibt es den vergleichsweise hohen Zins unter anderem, weil der Markt die Zahlungsfähigkeit der Citigroup als nicht besonders solide einschätzt: Der aktuelle Risikoaufschlag für Anleihen der Bank im Vergleich zu sicheren Staatsanleihen liegt mit 4,5 Prozent weit über demjenigen anderer großer Emittenten. 3 x 6 AnleiheEmittent: Allegro InvestmentWKN: CG1 KLVLaufzeit: maximal bis 16. April 2012