300 Millionen Euro Swiss-Life-Fonds kauft in Deutschland ein

Anfangs startete der als Luxemburger Sicav-Fis strukturierte Fonds mit 300 Millionen Euro Eigenkapital von Versicherungsgesellschaften der Swiss-Life-Gruppe.Daraufhin bekamen die Initiatoren des Fonds von verschiedenen institutionellen Investoren aus der Schweiz, darunter insbesondere Pensionskassen und Versicherungen, Eigenkapitalzusagen in einer Höhe von rund 150 Millionen Euro.Ziel ist es, das Volumen des Fonds auf 1 Milliarde Euro zu erweitern. Zudem soll er mindestens zur Hälfte aus Wohnimmobilien bestehen. Diese sollen insbesondere aus den deutschen Metropolregionen stammen.Daneben setzen Swiss Life und Corpus Sireo für den deutschen Core-Immobilienfonds auf kommerziell genutzte Liegenschaften. Dafür sind weitere Ankäufe in guten bis sehr guten Lagen deutscher Top-7-Städte sowie in prosperierenden B-Städten vorgesehen.Swiss Life hat vermeldet, dass sich aktuell Immobilien im Wert von zirka 250 Millionen in der Prüfung befinden.