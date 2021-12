31 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Immobilienaktien

Nicht jeder Anleger kann es sich erlauben, direkt in Immobilien zu investieren. Und wenn, so reicht es üblicherweise eher für eine einzige Einheit. Eine weitaus breitere Streuung bieten Immobilienaktien, die Anleger indirekt an einem diversifizierten Immobilienportfolio beteiligen. Noch breiter ist die Streuung bei Investments in entsprechenden Fonds, die weltweit anlegen. Hier kann der Anleger bereits mit nur einem Anteil auf die globalen Immobilienmärkte setzen.

Dabei gilt es aber, sich bewusst zu machen, dass es sich um Aktien mit allen Vor- und Nachteilen handelt – stärkere Kursschwankungen inklusive. So liegt etwa die Ein-Jahres-Volatilität des Gesamtsiegers HSBC FTSE Epra/Nareit Developed ETF bei 13,8 Prozent und damit um rund einen halben Prozentpunkt höher als beim MSCI World Index.