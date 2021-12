Franke und Bornberg 31 Versicherer bestehen im langfristigen Qualitätstest

Franke und Bornberg hat sein 25-jähriges Rating-Jubiläum zum Anlass für einen qualitativen Rückblick genommen. Dazu wurde Jahr für Jahr geprüft, welche Versicherer in diesen 25 Jahren besonders oft ausgezeichnet wurden und somit langfristig überdurchschnittliche Qualität gezeigt haben. Dabei ergab sich der folgende Kreis an langfristigen Qualitätsführern, die mit einer besonderen Jubiläums-Trophäe in fünf Kategorien ausgezeichnet wurden:

Arbeitskraftsicherung

Allianz

Alte Leipziger

Axa

Barmenia

Continentale

Dialog

Generali Deutschland

Gothaer

Hanse Merkur

HDI

Lebensversicherung von 1871

Münchener Verein

Nürnberger

Signal Iduna

Stuttgarter

Swiss Life Deutschland

Universa

Volkswohl Bund

WWK

Württembergische

Zurich

Altersvorsorge

Allianz

Alte Leipziger

Axa

Continentale

Generali Deutschland

Gothaer

Hanse Merkur

HDI

Helvetia

Lebensversicherung von 1871

Münchener Verein

Neue Leben

Nürnberger

PB Lebensversicherung

Provinzial Nordwest

Provinzial Rheinland

Signal Iduna

Stuttgarter

Swiss Life Deutschland

Universa

Versicherungskammer Bayern

WWK

Württembergische

Zurich

Gesundheitsvorsorge

Allianz

Gothaer

Inter

Münchener Verein

Kompositversicherung

Allianz

Alte Leipziger

Arag

Axa

Barmenia

Basler

Generali Deutschland

Hanse Merkur

HDI

Helvetia

Inter

Nürnberger

VHV

Württembergische

Gewerbeversicherung

Allianz

Alte Leipziger

Inter

Württembergische