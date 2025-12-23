Butler James verursacht in „Dinner for One“ Schäden von 3.195 Euro. Die Allianz erklärt, wann eine Betriebshaftpflichtversicherung für die Silvester-Missgeschicke zahlen würde.

Der TV-Klassiker „Dinner for One“ sorgt an Silvester für Heiterkeit. Nüchtern betrachtet sei der Sketch aber nicht nur lustig, sondern auch lehrreich hinsichtlich Versicherungsthemen, heißt es von der Allianz Versicherung. Die Gesellschaft hat den Kultklassiker bereits vergangenes Jahr einer versicherungstechnischen Analyse unterzogen. Getreu dem Motto: „Same procedure as every year“ veröffentlichen wir es jetzt.

Das Ergebnis: Die Missgeschicke von Butler James würden Miss Sophie nach heutiger Berechnung rund 3.195 Euro kosten – vorausgesetzt, der richtige Versicherungsschutz besteht.

Der teuerste Posten ist das Tigerfell

Oliver Frankenberger, Bereichsleiter Haftpflicht-Schaden bei der Allianz, hat die Schäden des legendären Viergangmenüs kalkuliert. Den größten Posten bildet das Tigerfell, gegen dessen Kopf James wiederholt tritt: Bis zu 2.950 Euro könnten für Instandsetzung des Schädels, neues Ausstopfen und eine mögliche Zahnregulierung bei einem antiken Modell anfallen.

Die professionelle Reinigung von Teppich und Fußboden schlägt laut dem Allianz-Experten mit etwa 200 Euro zu Buche, die Tischdecke mit rund 20 Euro. Das nach seiner Flugeinlage ungenießbare Brathähnchen wird mit etwa 25 Euro veranschlagt – bei Bioqualität. Das Serviertablett aus Zinn dürfte laut Frankenberger die Strapazen unbeschadet überstanden haben.

Greift die Betriebshaftpflichtversicherung?

Entscheidend für den Versicherungsschutz ist nach Frankenbergers Angaben James' Arbeitsverhältnis. Arbeitet er als Freiberufler oder für einen externen Caterer, könnte eine Betriebshaftpflichtversicherung greifen. Diese deckt Schäden ab, die durch Außerachtlassung der verkehrsüblichen Sorgfalt entstehen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wäre James dagegen Angestellter von Miss Sophie, lägen hier Eigenschäden der Arbeitgeberin vor. In dieser Konstellation wäre der Schaden also kein Versicherungsfall – und Miss Sophie bliebe darauf sitzen.

James als Versicherungsbotschafter

Frankenberger stuft James' Verhalten als fahrlässig ein, nicht aber als vorsätzlich, weshalb die Betriebshaftpflicht der Allianz zahlen würde. Andere Versicherer könnten das allerdings anders sehen und den Alkohol am Arbeitsplatz durchaus als grobe Fahrlässigkeit einstufen.

In diesem Fall würden sie nach den Recherchen von DAS INVESTMENT Versicherungen zwar wohl trotzdem zahlen, könnten aber den Verursacher, also James, in Regress nehmen. Manche Versicherer haben zudem spezielle Klauseln zu Alkohol oder Drogen am Arbeitsplatz.

Darüber hinaus sei James Wiederholungstäter, betont Frankenberger. „Da müssten wir natürlich überlegen, ob und zu welchen Konditionen wir ihn künftig versichern.“ Andererseits erreiche der Butler jährlich ein Millionenpublikum und demonstriere, wie schnell etwas schiefgehen kann. „Als Versicherungsbotschafter ist er von unschätzbarem Wert“, so der Allianz-Experte.