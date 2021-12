Bloomberg 30.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

32,7-Milliarden-Dollar-Stiftung Harvard laufen Geld-Manager weg

Matt Ciaschini, der sich um rund 700 Millionen US-Dollar an Rohstoff-Investments bei der Stiftung der amerikanischen Harvard University kümmerte, hat die Organisation verlassen. Damit steigt die Anzahl der Geld-Manager, die in den vergangenen beiden Monaten von Bord gegangen sind, auf mindestens vier an.