34 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für amerikanische Nebenwerte

Platz 3 in der Gesamtwertung geht – wie im Vorjahr – an den T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund. Fondsmanager Frank Alonso setzt auf einen Mix aus Small und Mid Caps und hat sowohl Growth- als auch Value-Aktien im Portfolio.

Insgesamt waren die vergangenen zwölf Monate – egal mit welchem Fonds dieses Segments – sehr erfreulich für Anleger. Keiner der Fonds hat eine Performance unter 27 Prozent erzielt. Der beste auf Jahressicht, der Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, schaffte per Ende Februar sogar knapp 52 Prozent.

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Steven Pollack

Der Gesamtsieger: Robeco US Select Opportunities Equities

Mit einem Plus von knapp 150 Prozent erzielte dieser Fonds die beste Fünf-Jahres-Performance aller im Crashtest vertretenen Produkte. Dass er es in der Performance-Liste insgesamt dennoch nur auf Platz 2 schaffte, liegt vor allem an der eher mittelmäßigen Wertentwicklung der vergangenen zwölf Monate.

Der Fonds wird von der in Boston ansässigen Robeco-Tochter Boston Partners gemanagt. Steven Pollack, der seit Auflegung im September 2011 für ihn verantwortlich ist, konzentriert sich auf Mid Caps mit einem Börsenwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar.

Pollack managt den Fonds ganz im firmeneigenen Value-Stil und ist überzeugter Bottom-up-Stockpicker. Donald Trumps Politik interessiert ihn ebenso wie die Zinspolitik der Notenbank nur am Rande. „Der Ausgang ist unsicher und wird – wie immer – keine Auswirkungen auf die Positionierung des Portfolios haben“, so Pollack. Dies stütze sich weiter auf seine drei Hauptauswahlkriterien: starke Bewertungen, solide Fundamentaldaten und ein positives Momentum.

Sein Anlageuniversum aus rund 2.000 Titeln reduziert er über ein quantitatives Modell und eine anschließende qualitative Analyse auf rund 100 Werte, die ins Portfolio gelangen. Finanzen und IT sind seine größten Sektoren, die er auch gegenüber der Benchmark, dem Russell Mid Cap Value Index, übergewichtet hat. Aus diesen beiden Bereichen kommen auch seine beiden Top-Positionen: das Militärtechnik-Unternehmen Harris und der Versicherer Unum.