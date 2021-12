35 Fonds im Crashtest Die besten defensiven Multi-Asset-Strategiefonds

Früher hatten es Manager defensiver Mischfonds einfacher: Sie kauften einen ordentlichen Batzen sichere Staatsanleihen erstklassiger Bonität und ergänzten das Portfolio um einen überschaubaren Anteil an Aktien. Im Nullzins-Zeitalter funktioniert das nicht mehr, so dass zwangsläufig andere Anlagekonzepte in den Fokus rücken. Dazu gehören auch Strategiefonds, die deutlich mehr als zwei Anlageklassen nutzen, um ihre angestrebten Ziele zu erreichen. Für den aktuellen Crashtest hat der Münchner Fondsdaten-Anbieter FWW 35 Fonds ausgewertet, die dabei einen betont defensiven Ansatz verfolgen, seit mindestens drei Jahren am Markt sind und mehr als 10 Millionen Euro verwalten.

Im Vergleich zum vorangegangenen Crashtest schneidet der Wave Total Return Fonds deutlich schlechter ab: Er rutschte von Rang 5 auf Rang 24 ab. Auch der JPM Systematic Alpha konnte seine Platzierung unter den Top Ten nicht halten und fiel vom dritten Platz auf Rang 14 zurück. Der letztjährige Gesamtsieger First Private Wealth belegt aktuell Rang 4, der bislang zweitplatzierte Assets Defensive Opportunities UI rückte auf den Spitzenplatz vor.