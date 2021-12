35 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für indische Aktien

Einen Fonds für Schwellenländer-Aktien sollten Anleger nur dann kaufen, wenn sie auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Umso mehr gilt dies für Länderfonds – etwa solche, die ausschließlich in Indien anlegen. Wer jedoch den Mut aufbringt, auf den Subkontinent zu setzen und auch Schwächephasen auszuhalten, hat durchaus Chancen auf eine ansehnliche Wertentwicklung. So erzielten Indien-Fonds in den vergangenen drei Jahren ein durchschnittliches Plus von 85 Prozent, während globale Aktienfonds weniger als 30 Prozent schafften. Es gibt jedoch auch immer wieder Marktphasen, die so mancher Indien-Investor gern ausblenden würde.





Insgesamt jedoch stellt Premier Narendra Modi wichtige Weichen für weiteres Wirtschaftswachstum, was auch den Aktienmarkt auf Kurs halten dürfte: Dazu gehört etwa die Reform des Steuersystems, das als eines der kompliziertesten der Welt gilt. Positiv auf Währungsstabilität und Inflation wirkte sich bislang auch die umsichtige Geldpolitik des scheidenden Notenbankchefs Raghuram Rajan aus. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, die sich an seinen Nachfolger Urjit Patel knüpfen.