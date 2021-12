35 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für US-Nebenwerte

Geht es um US-Aktien, sind bei den Ergebnissen von Investmentfonds Enttäuschungen quasi programmiert. Der Anteilspreis hat sich in nur fünf Jahren verdoppelt? Ganz nett, aber irgendwie doch kaum der Rede wert. Die Index-Schwergewichte Facebook und Microsoft haben sich im gleichen Zeitraum mehr als verdreifacht, Amazon und Netflix sogar knapp 600 Prozent zugelegt. Mit anderen Worten: Jeder halbwegs ambitionierte Privatanleger, der sein Depot im Frühjahr 2014 mit einigen der bekanntesten US-Standardwerte bestückte, konnte mehr herausholen. Denn auch andere Wall-Street-Größen wie Apple, McDonalds oder Visa liefern seither prächtige Renditen.

Die Geringschätzung reicht definitiv über den Status einer flüchtigen Momentaufnahme hinaus. Denn auch in früheren Marktphasen gelang es kaum einem Fondsmanager, den amerikanischen Aktienmarkt – gemessen am repräsentativen S&P-500 – nachhaltig zu schlagen. Selbst Profi-Anleger decken deshalb in ihren Portfolios das Segment der US-Standardaktien mittlerweile oftmals über kostengünstige ETFs auf den genannten Index ab und mischen allenfalls in kleinerem Umfang Einzelwerte oder aktiv gemanagte Fonds bei. Doch zahlt sich diese Strategie auch aus, wenn es um Titel aus der zweiten und dritten Reihe des Marktes geht?

Die Ergebnisse des jüngsten Crashtest signalisieren: So ganz falsch ist sie vermutlich auch dann nicht. Denn unter 35 getesteten Fonds für diese Anlagekategorie landet der beste ETF, der Deka MSCI USA Mid Cap, immerhin auf Rang 3 (siehe Tabelle). Auch die anderen sieben börsengehandelten Indexfonds für US-Nebenwerte finden sich eher im oberen als im unteren Drittel des Teilnehmerfeldes wieder. Trotzdem sind die Möglichkeiten für einen aktiven Manager, einen Mehrwert zu erzielen, in den Niederungen des Russell 2000 oder am unteren Ende des Wilshire-5000-Index deutlich vielfältiger. Das zeigt beispielhaft die Performance des JPM US Small Cap Growth auf Rang 4: Dessen Manager Timothy Parton und Eytan Shapiro ließen den Russell 2000 in den vergangenen fünf Jahren (Stichtag: 20. Mai 2019) um fast 45 Prozentpunkte hinter sich – bei allerdings deutlich höheren Schwankungen.