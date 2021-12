Redaktion 10.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

35 Gesellschaften sind aktiv Baufinanzierungsgeschäft der Versicherer legt zu

35 Versicherer hierzulande sind in der Baufinanzierung aktiv. Deren Hypothekengeschäft hat im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Sie vergaben laut aktueller Zahlen des Versichererverbands GDV Wohnungsbaukredite in Höhe von fast 8 Milliarden Euro – ein Plus von rund 4 Prozent.