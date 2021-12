36 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Umwelttechnologie-Aktien

Die Forscher des Uno-Klimarates IPPC warnten bereits mehrfach vor den besorgniserregenden Auswirkungen des Klimawandels: Ein schnell ansteigender Meeresspiegel, ausgeprägte Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen sowie komplett verschwindende Gletscher. Die Kernaussage: Die Erde erwärmt sich, der Klimawandel ist in vollem Gange.

Um dessen schlimmste Folgen abzuwenden, soll das jüngst von Donald Trump kritisierte Klima-Abkommen von Paris die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen. Vor allem Kohlendioxid nimmt in der Atmosphäre beängstigend rasch zu. Einer Untersuchung des Global Carbon Projects zufolge ist der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahrzehnt viermal schneller gestiegen als in den zehn Jahren zuvor - und damit einhergehend der Anstieg der Temperaturen sowie zunehmend extreme Wetterereignisse.

Da verwundert es kaum, dass weltweit Politik und Unternehmen Investitionen in umweltfreundliche Technologien vorantreiben. So plant etwa die hiesige Autoindustrie bis 2020 mehr als 40 Milliarden Euro in alternative Antriebe zu investieren. Und auch in der Bevölkerung steigt das Bedürfnis, in einer sauberen Umwelt, in energieeffizienten Gebäuden und mit sauberem Trinkwasser zu leben.

Das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie spielt deshalb auch bei der Geldanlage für viele Investoren eine immer größere Rolle. Die Nachfrage nach entsprechenden Produkten ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Im Jahr 2016 stieg das in nachhaltigen Fonds verwaltete Vermögen dem Branchendienst Eco-Reporter zufolge um 16 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro.

Anleger sollten jedoch genau hinschauen, wo und wie sie investieren, denn das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit interpretieren auch Fondsgesellschaften recht unterschiedlich. Einige von ihnen definieren im ersten Schritt Ausschlusskriterien wie umweltschädliche Branchen, Tabakkonzerne, Rüstungs- oder Atomindustrie-Anbieter, in die nicht investiert werden soll.

Andere wiederum formulieren zuerst positive Auswahlmerkmale, nach denen dann Wertpapiere zusammengestellt werden. Das können Solar-und Windbetreiber, Wasserversorger oder Transportunternehmen sein oder aber Konzerne, die besonders verantwortlich handeln und die Prinzipien guter Unternehmensführung beachten. Weit verbreitet ist auch das von der Bank Sarasin entwickelte Best in Class Prinzip.

Mit mehr als einer Milliarde Euro Volumen ist der Pioneer Global Ecology das Flaggschiff der Kategorie. Fondsmanager Christian Zimmermann investiert breit in Bereiche wie Luftverschmutzung, Biotechnologie oder alternative Energien. Der Fonds steckt jedoch wie bereits bei der vorangegangenen Auswertung im April 2015 auf Rang 15 im Mittelfeld der Tabelle fest.

Wer den Siegerfonds von damals vermisst: Der Easy-ETF FTSE Environmental Opportunities 100 ist im März 2016 im BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe aufgegangen. Der Index basiert auf der Performance der 100 größten Unternehmen Europas, die die geringsten CO2-Emissionen in ihrem Sektor aufweisen.

Die Fondsgesellschaft Parvest gehört mit einem Gesamtvolumen von 22 Milliarden Euro zu den größten Anbietern nachhaltiger SRI-Fonds. Im aktuellen Crashtest sind die Franzosen mit drei Fonds vertreten (Parvest Climate Impact, Parvest Global Environment und Parvest Green Tigers).