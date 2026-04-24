Alle drei Monate häufen die USA eine Billion Dollar neuer Schulden an – und zahlen dafür gigantische Zinsen. Doch wer sind eigentlich die Gläubiger?

Die Vereinigten Staaten stehen mit rund 39 Billionen Dollar in der Kreide. Eine neue Grafik der Datenaufbereitungsplattform „Visual Capitalist“ zeigt, wer diesen Berg an Verbindlichkeiten trägt. Demnach sitzen die größten Gläubiger Amerikas nicht etwa in Tokio oder Peking, sondern in Washington selbst.

Laut Daten des US-Finanzministeriums, der Federal Reserve und des Joint Economic Committee, auf die sich die Autoren berufen, entfallen rund 30 Billionen Dollar der Gesamtschuld auf inländische Investoren und öffentliche Institutionen (Stand: 19. März 2026). Ausländische Gläubiger halten nur gut 9 Billionen Dollar – weniger als ein Viertel.

So verteilen sich die US-Schulden auf die Gläubiger

Bildquelle: Visual Capitalist

Besonders auffällig: Die US-Notenbank Federal Reserve allein hält 4,4 Billionen Dollar in Staatsanleihen – mehr als die drei größten ausländischen Einzelgläubiger Japan, Großbritannien und China zusammen. Investmentfonds und Pensionskassen sind mit 6,6 Billionen Dollar der größte einzelne öffentliche Halter. Rund 7,6 Billionen Dollar sind sogenannte „intragovernmental debt“ – Schulden, die der Staat sich selbst schuldet, vor allem gegenüber dem Sozialversicherungssystem.

Der größte private Halter von US-Staatsanleihen ist Warren Buffett. Mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway hielt der Star-Investor im vierten Quartals 2025 insgesamt 339 Milliarden Dollar in US-Papieren.

US-Schulden haben sich beständig erhöht – unter allen Präsidenten

Die hohen Staatsschulden sind ein wiederkehrender Gegenstand der politischen Diskussion in den USA - gerade zwischen der Republikanischen und der Demokratischen Partei. Welcher Präsident macht mehr Schulden auf Staatskosten? Tatsache ist: Die US-Verbindlichkeiten sind während der vergangenen Präsidentschaften mit jedem neu angetretenen Präsidenten gestiegen, unabhängig von der Parteifarbe.

Unter Donald Trumps erstem Mandat (2017 bis 2021) wuchs die Staatsverschuldung um mehr als 8 Billionen Dollar, ein Anstieg von gut 40 Prozent. In seiner zweiten Amtszeit kamen allein im ersten Jahr rund 2,25 Billionen Dollar hinzu – die schnellste Wachstumsrate außerhalb der Pandemie. Joe Biden erhöhte die Schulden bis Ende seiner Amtszeit um rund 7 Billionen Dollar. Und bereits Barack Obama hatte nach zwei Amtszeiten mehr als 8 Billionen Dollar zusätzlich angehäuft, George W. Bush kam auf rund 6 Billionen.

Was die Schulden für den Alltag bedeuten

Das Besondere an der Eigentümerstruktur der US-Schulden: Solange der Großteil der US-Schulden im Inland gehalten wird – ob bei Pensionsfonds, der Notenbank oder staatlichen Treuhandfonds –, ist die unmittelbare externe Abhängigkeit begrenzt. Dennoch stellt sich die Frage, ob eine solch gigantische Summe jemals zurückgezahlt werden kann.

Die Wachstumsrate ist jedenfalls alarmierend: Die US-Staatsschulden steigen derzeit um rund eine Billion Dollar alle drei Monate. Das zwingt den Haushalt dazu, einen wachsenden Teil der Einnahmen für Zinsen aufzuwenden – Geld, das für Infrastruktur, Soziales und Verteidigung dann nicht mehr verfügbar ist. 2025 überstiegen die Zinsausgaben der USA erstmals die Marke von einer Billion Dollar. Steigende Zinsen verteuern gleichzeitig Hypotheken, Konsumkredite und Unternehmensfinanzierungen.

Im Gegensatz zur absoluten Summe stehen die USA übrigens bei Weitem nicht an der Spitze, wenn es um die Verschuldung in Relation zur allgemeinen Wertschöpfung geht, das Bruttoinlandsprodukt. Dort liegt laut Statista der Sudan vorne (261 Prozent Staatsverschuldung gemessen am BIP), noch vor Japan (236 Prozent). Die USA folgen mit 122 Prozent erst auf Rang 11.

Deutschland ist in der Beziehung vergleichsweise solide aufgestellt: 2025 machten die öffentlichen Schulden 63 Prozent des BIP aus.