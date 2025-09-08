Der britische Asset Manager Schroders hat ein bedeutendes Mandat vom niederländischen Pensionsfonds PGGM erhalten. Das Volumen des Auftrags für aktiv verwaltete nachhaltige Aktienstrategien beläuft sich auf 3,9 Milliarden Euro und unterstreicht die wachsende Bedeutung von ESG-konformen Investments im institutionellen Bereich.

PGGM gehört zu den weltweit führenden Pensionsfonds und verwaltet Vermögenswerte für 4,4 Millionen Menschen im niederländischen Gesundheitswesen. Die Entscheidung für Schroders fiel nach einem umfassenden Auswahlverfahren, bei dem die Expertise des britischen Unternehmens bei maßgeschneiderten nachhaltigen Anlagelösungen den Ausschlag gab, heißt es als Begründung.

Richard Oldfield, Chef von Schroders, kommentiert den Mandatsgewinn: „Der Erhalt dieses Mandats von PGGM ist ein Beweis für unsere Kompetenz im Bereich aktiver und nachhaltiger Investitionen, die uns einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft und bei unseren Kunden Anklang findet.“

Der PGGM-Auftrag reiht sich in eine Serie ähnlicher Mandate ein, die Schroders im Bereich nachhaltiger Investments erhalten hat. Anfang 2025 beauftragte bereits der britische Vermögensverwalter St. James's Place das Unternehmen mit vergleichbaren Strategien. Diese Entwicklung spiegelt die steigende Nachfrage institutioneller Investoren nach ESG-konformen Anlagelösungen wider.

Schroders verwaltet ein Gesamtvermögen von 906,6 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025) und beschäftigt über 5.800 Mitarbeitende an 38 Standorten weltweit. Das 1804 gegründete Unternehmen ist als FTSE 100-Unternehmen an der Londoner Börse notiert und weist eine Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden Pfund auf.