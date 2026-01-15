In drei Dimensionen zum Investmenterfolg: Rendite, Stabilität und Sicherheit. Sie bilden das Fundament der Fondsstrategie. Die 3D Invest GmbH mit Sitz in Hamburg wurde als unabhängige Boutique gegründet. Ihr Publikumsfonds „3D Invest Top Select“ (ISIN: DE000A407M68) ist seit Juni 2024 am Markt. Herzstück ist der namensgebende 3D-Ansatz, der eine flexible Allokation über drei zentrale Rendite- und Stabilitätssäulen ermöglicht.

1. Deutsche Small & Mid Caps

Die renditeorientierte Kernkomponente des Fonds liegt in ausgewählten deutschen Nebenwerten. Investiert wird gezielt in unterbewertete Small und Mid Caps, deren Geschäftsmodelle, Marktpositionen und Wachstumsperspektiven intensiv analysiert werden. Ein wesentliches Element des Investmentprozesses ist der direkte und regelmäßige Austausch mit den Vorständen der Portfoliounternehmen. Durch aktives Management und eine konsequent benchmark unabhängige Titelselektion soll ein nachhaltiger Mehrwert für die Investoren erzielt werden.

„Unser Ziel ist es, mit uns gut vertrauten und von uns intensiv analysierten Nebenwerten attraktive Renditen zu erwirtschaften“, sagt Jörg Rahn und ergänzt: „Denn es wird immer schwieriger, in großen Aktienwerten besser zu sein als ein Index oder ETF. Bei kleinen Unternehmen ist das jedoch möglich. Die Aktienmärkte sind hier weniger effizient. Dank unserer Nähe zu Mittelstandsunternehmen im deutschsprachigen Raum wollen wir hier einen Mehrwert erzielen.“

2. Globale Qualitätsaktien

Ergänzend setzt der Fonds auf international führende Qualitätsunternehmen, die zur Stabilisierung des Gesamtportfolios beitragen. Im Fokus stehen Gesellschaften mit starker Marktstellung, soliden Cashflows und nachhaltiger Preissetzungsmacht. Diese Titel werden in der Regel langfristig gehalten, da sie über robuste Geschäftsmodelle verfügen und sich auch in herausfordernden Marktphasen als widerstandsfähig erweisen.

„Globale Qualitätsaktien sollen in unserem Fonds für stabilen Wertzuwachs sorgen“, sagt Marc Niemann. „Schnell wachsende Unternehmen sind häufig teuer. Sinken die Wachstumsraten, kommt es zu Enttäuschungen und fallenden Kursen. Wir setzen daher auf Unternehmen aus der ganzen Welt, die über einen langfristig verlässlichen und stetigen Wachstumskurs verfügen.“

3. Makro- und Absicherungsbausteine

Die dritte Dimension dient der aktiven Risikosteuerung. Abhängig von der jeweiligen Marktphase können alternative Anlageklassen beigemischt werden. Ziel ist es, größere Rückschläge abzufedern, Drawdowns zu begrenzen und die Volatilität des Gesamtportfolios aktiv zu steuern – Sicherheit wird dabei durch eine dynamische Asset-Allokation geschaffen: „Aktienmärkte unterliegen großen Schwankungen. Wir federn Verlustphasen durch die aktive Umschichtung von Aktien in Anleihen, Gold und Cash ab“, erläutert Rahn.

Aktives Management und konsequente Risikokontrolle

Die Gewichtung zwischen den drei Dimensionen wird laufend aktiv und opportunistisch angepasst. Markt- und Bewertungsniveaus, makroökonomische Rahmenbedingungen sowie unternehmensspezifische Faktoren fließen kontinuierlich in die Anlageentscheidungen ein. Ein disziplinierter Investmentprozess und ein engmaschiges Risikomonitoring sind feste Bestandteile des Ansatzes.

Zielsetzung

Der 3D Invest Top Select richtet sich an Anleger, die eine aktiv gemanagte und flexible Anlagestrategie suchen. Der Fonds kombiniert die Chancen deutscher Nebenwerte mit der Stabilität globaler Qualitätsaktien und einer aktiven Risikosteuerung – mit dem Ziel, attraktive Renditen bei kontrollierten Risiken zu erzielen.

Für diesen Ansatz wurde 3D Invest bei den Boutiquen Awards 2025 als Gewinner der Kategorie „Best Newcomer“ ausgezeichnet.

Das Gründerteam

Dr. Jörg Rahn managt seit 2008 Kundenvermögen in einer Bandbreite von einigen Hunderttausend bis zu mehreren Milliarden Euro. Als Leiter der Vermögensverwaltung und Chief Investment Officer in Banken und Family Offices führte er Portfolios erfolgreich durch verschiedene Markt- und Finanzkrisen. Seine Stärke liegt im analytischen Blick auf globale wirtschaftliche Entwicklungen.

Marc Niemann zählt zu den profiliertesten Kennern deutscher Mittelstandsaktien. Seit dem Jahr 2000 beschäftigt er sich intensiv mit diesem Marktsegment und verfügt über fundiertes Wissen zu mehr als 200 deutschsprachigen Unternehmen. Ergänzt wird diese Erfahrung durch ein ausgeprägtes Gespür für Kapitalmarktzyklen und Bewertungsniveaus.

