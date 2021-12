3P Finanz gründet nachhaltiges Haftungsdach

Die Partner der 3P Finanz AG Dieter Paulus und Marcel Malmendier haben Qualitates GmbH ins Leben gerufen. Das nach § 32 KWG zugelassene Haftungsdach bietet Beratern einen Zugang zu Vermögensverwaltungen, Investmentfonds und Beteiligungen, sowie Einzelpapieren wie Anleihen und Zertifikaten. Darüber hinaus erhalten die Berater mit dem Vermögensstrukturplaner den Zugang zu einer Multi-Banken-Plattform, so dass sie die Kunden-Depots bei diversen Depotbanken betreuen können. Die komplette Orderabwicklung über die Plattform ist ebenfalls möglich.Die 3P Finanz AG ist der erste Makler von Finanzdienstleistungen in Deutschland, der die UN Principles for Responsible Investments(Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens) unterzeichnete. Auch bei dem neu gegründeten Haftungsdach haben sich die 3P Finanz- Geschäftsführer Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Wie nachhaltig die Depots tatsächlich werden, können die Berater jedoch selbst entscheiden. „Auf Wunsch bieten wir auch die Möglichkeit, Vermögen komplett mit Nachhaltigkeitskriterien zu investieren“, so die Qualitates-Chefs.