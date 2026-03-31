Karriere in der Finanzanalyse: Vier bekannte Finanzanalystinnen berichten über ihren Berufsweg, Hürden und ihre Wünsche an die Branche.

Analytikerin mit Mission Claus/ Midjourney/ Canva

Barbara Claus ist eine der sichtbarsten Fondsanalystinnen Deutschlands: Auftritte im Radio und bei NTV, dazu beantwortet sie regelmäßig Journalistenanfragen. Ihre Arbeit versteht Claus nicht nur als analytisches Handwerk, sondern auch als Mission. „Ich möchte Licht ins Dunkel bringen“, sagt sie über ihre Aufgabe. Anleger sollten gute von schlechten Fondsprodukten unterscheiden lernen.

Ihren Weg in die Branche begann Claus klassisch mit einer Bankausbildung. Nach einem Ausflug ins Controlling, das ihr „viel zu trocken“ war, entdeckte sie ihre Leidenschaft für Kapitalmärkte wieder – Feuer gefangen hatte sie bereits während des Neue-Markt-Hypes um die Jahrtausendwende: Selbst Krisen müssen nicht immer abschreckend sein.

2008 stieg Claus als Fondsanalystin ein und arbeitete zunächst bei BHF Trust in der Vermögensverwaltung. 2012 wechselte sie zu Morningstar, wo sie das internationale Umfeld und die „Erfahrungswerte der Senior-Kollegen aus den USA“ inspiriert hätten. Bei Scope Ratings übernahm sie später Führungsaufgaben, bevor sie schließlich zu Fondsconsult wechselte.

Claus kritisiert die übermäßige Regulierung in der Altersvorsorge. „Je mehr Kapitalgarantien versprochen werden, desto niedriger fallen die Renditen aus“, sagt sie. Und: „Privatanleger zahlen oft überhöhte Gebühren dafür.“ Günstige, einfache Produkte und mehr Eigenverantwortung der Anleger empfände sie als gute Lösung. In der Politik fehle es oft an Fachwissen – und dem Willen, sich gegen mächtige Interessengruppen durchzusetzen.

Die Problemlöserin | Bildquelle: Frank/Midjourney/Canva

Judith Frank ist von Haus aus Volkswirtin und Makroökonomin. Zur Finanzanalyse kam sie eher zufällig – über ein Promotionsthema: Es ging um empirische Kapitalmarktforschung. „Ich bin grundsätzlich ein neugieriger Mensch und will immer etwas Neues dazulernen“, sagt sie über sich. Weshalb sie damals weiter zu forschen begann. Ihr Handwerkszeug: Ökonometrie und Statistik.

15 Jahre lang arbeitete Frank bei der DWS im Bereich Investment Analytics, wo sie die gesamte Produktpalette monitorte, Wettbewerbsanalysen durchführte und strategisch arbeitete. Ihre Leidenschaft für quantitative Analysen und strategische Herangehensweisen, um Fonds zu bewerten und zu verbessern, prägt ihre Arbeit bis heute.

Seit vergangenem Sommer ist Frank bei Meritum Capital tätig, wo sie gemeinsam mit Kollegen das quantitative Investment-Research aufbaut. „Ich kann sehr kreativ arbeiten, kann Dinge entwickeln“, sagt sie über ihre aktuelle Position. Ebenso schätzt sie es, in Teilzeit arbeiten zu können – und trotzdem ernsthafte Karriere zu machen.

Dass weniger Frauen als Männer den Berufseinstieg in die Finanzbranche wählen, versteht Frank nicht. Denn die Branche biete gute Möglichkeiten, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Frauen hätten häufig einen anderen Blickwinkel und könnten durch eine alternative Herangehensweise einen positiven Beitrag leisten.

Dennoch hat Frank auch den Eindruck, dass die Finanzbranche mit dem Thema Gleichberechtigung möglicherweise mehr zu kämpfen hat als andere Branchen. „Wir müssen uns trauen, das anzusprechen“, findet sie.

Profi mit Wiedererkennungswert | Bildquelle: Houbani/Midjourney/Canva

Hosna Houbani ist in der Finanzbranche gleich mehrfach eine Ausnahme: als Frau, mit Migrationshintergrund, und sie trägt ein Kopftuch. Ihr direktes Umfeld habe sie jedoch immer als offen erlebt, und sie sieht auch einen Vorteil: „Ich habe einen Wiedererkennungswert“, sagt sie pragmatisch. „Ich gehe auf Veranstaltungen und man weiß: Okay, das ist die Frau Houbani.“

Ihr Weg in die Finanzanalyse begann während der Finanzkrise. Und mit der Frage: Wie kann eine Bank weltweit solchen Einfluss haben? Nach Wirtschaftsabitur und einer Banklehre bei der Degussa Bank arbeitete sie als Produktmanagerin in der Vermögensberatung, wählte unter anderem Fonds und Zertifikate aus und schulte Berater.

2017 kam Houbani als erste Trainee zu Scope – und blieb. Heute ist sie dort Senior Director und Spezialistin für Alternative Investments.

Houbani kennt auch Hürden: „Man muss sehr viel mehr leisten als ein Mann, um die gleiche Anerkennung zu erhalten“, sagt sie. Ihr Rezept dagegen: kontinuierliche Weiterbildung. Nach Bachelor und CFA macht sie aktuell einen Executive MBA in London. „Ich habe nie aufgehört zu lernen, für mich ist Weiterbildung, in mich selbst zu investieren, ein wesentlicher Faktor.“

Für entscheidend hält sie auch Selbstbewusstsein: „Man kann etwas, man weiß etwas, und in der Regel hat es einen Grund, warum man da steht, wo man steht.“ Houbani macht ebenfalls deutlich: Sie will nicht als Aushängeschild verstanden, sondern an ihrer Leistung gemessen werden.

Analystin mit Schreibtalent | Bildquelle: Kirwin/Midjourney/Canva

Shannon Kirwin ist US-Amerikanerin und lebt seit 2013 in München, wo sie in der Senior-Position Principal als Manager Research Analyst für Morningstar arbeitet. Ihr Weg in die Fondsanalyse begann ungewöhnlich: Nach einem Einstieg in die Germanistik wechselte sie zu BWL, entdeckte ihre Begeisterung für Volkswirtschaft und startete 2009 bei Morningstar in Chicago – zunächst im Softwareteam.

Nach zwei Jahren wechselte Kirwin ins Analystenteam und spezialisierte sich auf Fixed Income. Die Wahl fiel ihr leicht: „Wenn es um Anleihen geht, geht es um Zinsen, Inflation, Geopolitik. Das hat mich interessiert.“ Auch das Schreiben spielt weiter eine zentrale Rolle in ihrem Job. „Als Analystin bei Morningstar ist es meine Aufgabe, komplizierte Dinge einfach zu erklären und die wichtigsten Punkte herauszuarbeiten, die Anlegern helfen.“ Darin unterweist sie heute auch neu hinzukommende Analysten.

Kirwin, die neben Englisch, Deutsch, Französisch auch Mandarin spricht, engagiert sich bei den „Fondsfrauen“, um ihr berufliches Netzwerk auszubauen. Den Austausch mit Kolleginnen aus der Branche erlebe sie besonders positiv: Wie gefällt dir dein Job? Wie sind deine Erfahrungen in dieser Firma? „Das eine Frau zu fragen, fällt leichter“, findet sie.

Für die Branche würde sich Kirwin mehr Ausgeglichenheit wünschen, etwa bei der Elternzeit. „Wenn das Thema Elternzeit Männer und Frauen gleichmäßiger beträfe, würde das die Ausgangsbedingungen für beide im Arbeitsleben ein Stück weiter angleichen“, ist sie überzeugt.