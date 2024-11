1. Dividenden spielen eine wichtige Rolle für die Gesamtrendite

Viele Anleger unterschätzen den Einfluss von Dividenden auf die Gesamtrendite. Seit 1926 haben Dividenden fast ein Drittel zur Gesamtrendite von US-Aktien beigetragen. Von 1980 bis 2019, einem Zeitraum, der durch einen deutlichen Rückgang der Zinssätze gekennzeichnet war, stammten 75 Prozent der Renditen des Index S&P 500 aus Dividenden.

Dividenden können in einem Umfeld rückläufiger Zinsen besonders wichtig sein, da sie eine zuverlässige Cashflow-Quelle darstellen, wenn andere festverzinsliche Optionen weniger lukrativ sind. Unternehmen hören selten auf, Dividenden zu zahlen, sobald sie sie eingeführt haben, und die meisten neigen dazu, die Höhe ihrer Dividenden im Laufe der Zeit zu erhöhen. Die Zahlung einer Dividende kann eine Aktie auch für Anleger attraktiver machen und möglicherweise ihren Wert steigern.

In den vergangenen zehn Jahren sind die Dividenden für den S&P 500 jedes Jahr gestiegen, und zwar mit einer durchschnittlichen Zinsesrate von etwas mehr als 7 Prozent pro Jahr. In starken Märkten haben Dividenden zur Gesamtrendite beigetragen. In Jahren, in denen die Renditen niedrig oder negativ waren, wie in den Jahren 2020 und 2022, trugen die Dividenden zu einem größeren Beitrag zur Gesamtrendite und zur Widerstandsfähigkeit des Portfolios bei.

Historische und prognostizierte Dividenden pro Aktie für den S&P 500

Quellen: S&P Dow Jones und FactSet; durchschnittlicher DPS zur Verfügung gestellt; Stand: 28. Oktober 2024 © Franklin Equity

2. Dividenden können die Volatilität verringern

Dividenden können eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Gesamtvolatilität des Portfolios spielen und möglicherweise dazu beitragen, Verluste durch einen Rückgang des Aktienkurses zu mildern. Studien haben auch gezeigt, dass Dividendenaktien in der Vergangenheit in Bärenmarktphasen, einschließlich des Platzens der Technologieblase in den frühen 2000er Jahren und während der globalen Finanzkrise, oft besser abschneiden als nicht dividendenzahlende Aktien.

Dies mag zum Teil daran liegen, dass die Dividendenzahler tendenziell größere, etabliertere und profitablere Unternehmen sind, als dies auf dem breiteren Markt der Fall ist, und dass diese Unternehmen oft widerstandsfähiger sind. In den fünf Jahren bis zum 30. September 2024, einem Zeitraum, in dem die Gesamtperformance des S&P 500 stark schwankte, waren Aktienfonds weniger volatil und wiesen eine geringere Abwärtsrealisierung auf als der breitere Markt.

3. Dividenden korrelieren mit qualitativ hochwertigen Unternehmen

Da Anleger Dividenden in der Regel als fortlaufende Verpflichtung betrachten, erfordern Dividendenzahlungen ein gewisses Maß an Rentabilität, Rendite und Konsistenz der Cashflow-Generierung. Dies macht sie zu einer aussagekräftigen Kennzahl zur Bewertung der Unternehmensqualität.

Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit konsequent erhöhen, zeigen, dass ihr Geschäft stetig Gewinne erwirtschaftet und bei Markt- oder Konjunkturabschwüngen widerstandsfähiger sein können. Die folgende Grafik zeigt, dass die Dividendenzahler im S&P 500 Index in der Vergangenheit profitabler waren als ihre nicht dividendenzahlenden Konkurrenten.

EBIT-Margen im Vergleich: S&P 500-Daten für Dividendenzahler und Nicht-Dividendenzahler

Quellen: S&P Dow Jones und FactSet; Stand: September 2024 © Franklin Equity

4. Mehr "Wachstums"-Aktien zahlen Dividenden aus

Zum 30. September 2024 zahlten etwa 80 Prozent der Unternehmen im S&P 500 eine Dividende, eine Zahl, die einigermaßen mit der gleichen Kennzahl ein Jahrzehnt zuvor übereinstimmt. Im Jahr 2024 waren jedoch fast 24 Prozent dieser Unternehmen im Technologiesektor tätig – gegenüber 13 Prozent vor einem Jahrzehnt. Innovative Sektoren wie das Gesundheitswesen und die Industrie verzeichneten ebenfalls deutliche Zuwächse bei den Dividendenzahlern.

Die breitere Dividendenausschüttung hat das Anlageuniversum erweitert und den Anlegern mit Aktienerträgen einen besseren Zugang zu wachstumsstärkeren, dynamischen und innovativen Unternehmen ermöglicht. In den letzten Jahren haben beispielsweise marktführende Unternehmen wie Alphabet, Salesforce und Meta Platforms eine Dividende eingeführt.

Andere etablierte IT-Marktführer wie Microsoft, Oracle und Broadcom haben gezeigt, dass die Zahlung einer Dividende Innovation und Reinvestitionen in neue Produktmöglichkeiten nicht behindert. Unternehmen können beides.

Über den Autor:

Matt Quinlan ist Portfoliomanager bei der Franklin Equity Group.