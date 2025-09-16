Die 10 Branchen mit den höchsten Gehältern laut Kununu
Für seine aktuelle Studie hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu Gehaltsangaben in verschiedenen Branchen aus den vergangenen vier Jahren ausgewertet. Die Versicherungsbranche hat sich dabei an die Spitze gekämpft - mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.228 Euro brutto. Damit überholt sie die Banken, die gerade einmal 30 Euro darunter liegen.
Die Mitarbeiter wissen die Großzügigkeit ihrer Versicherungsarbeitgeber anscheinend zu schätzen: Mit einer Zufriedenheitsrate von 61 Prozent positioniert sich die Versicherungswirtschaft deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 53,1 Prozent. Nur drei Branchen können die Versicherer übertrumpfen: Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung führt das Feld mit 72,5 Prozent an, gefolgt von Banken und der Energiebranche mit jeweils 67 Prozent.
Über die Methode
Das Ranking basiert auf anonymen Gehaltsangaben von Arbeitnehmern auf Kununu.com. Es spiegelt also nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.
Es wurden nur Branchen aufgenommen, auf die mindestens 1 Prozent der gesamten Eingaben in Deutschland entfallen. Darüber hinaus wurden nur Daten von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt, die das Gehalt für ihre aktuelle Stelle angegeben haben. Angaben von Studierenden, Praktikanten oder Auszubildenden flossen nicht in die Auswertung ein.
Welche weiteren Branchen in den vergangenen vier Jahren Top-Gehälter gezahlt haben, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.
Durchschnittsgehalt in den vergangenen vier Jahren: 54.807 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt in den vergangenen vier Jahren: 56.068 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt der vergangenen vier Jahre: 56.844 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 56.999 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 57.236 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 58.378 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 60.557 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 61.082 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 62.198 Euro brutto / Jahr
Durchschnittsgehalt: 62.228 Euro brutto / Jahr