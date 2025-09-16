Wie viel Versicherungsmitarbeiter laut Karriere-Portal Kununu in den vergangenen vier Jahren im Schnitt verdienten und welche weiteren Branchen Top-Gehälter gezahlt haben.

Versicherer wieder auf Platz 1 4-Jahres-Auswertung: Die 10 Branchen mit Top-Gehältern

Versicherungsunternehmen waren in den vergangenen vier Jahren Spitzenreiter in Sachen Gehälter.

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Für seine aktuelle Studie hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu Gehaltsangaben in verschiedenen Branchen aus den vergangenen vier Jahren ausgewertet. Die Versicherungsbranche hat sich dabei an die Spitze gekämpft - mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.228 Euro brutto. Damit überholt sie die Banken, die gerade einmal 30 Euro darunter liegen.

Die Mitarbeiter wissen die Großzügigkeit ihrer Versicherungsarbeitgeber anscheinend zu schätzen: Mit einer Zufriedenheitsrate von 61 Prozent positioniert sich die Versicherungswirtschaft deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 53,1 Prozent. Nur drei Branchen können die Versicherer übertrumpfen: Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung führt das Feld mit 72,5 Prozent an, gefolgt von Banken und der Energiebranche mit jeweils 67 Prozent.

Über die Methode

Das Ranking basiert auf anonymen Gehaltsangaben von Arbeitnehmern auf Kununu.com. Es spiegelt also nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.

Es wurden nur Branchen aufgenommen, auf die mindestens 1 Prozent der gesamten Eingaben in Deutschland entfallen. Darüber hinaus wurden nur Daten von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt, die das Gehalt für ihre aktuelle Stelle angegeben haben. Angaben von Studierenden, Praktikanten oder Auszubildenden flossen nicht in die Auswertung ein.

Welche weiteren Branchen in den vergangenen vier Jahren Top-Gehälter gezahlt haben, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.