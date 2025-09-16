Für seine aktuelle Studie hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu Gehaltsangaben in verschiedenen Branchen aus den vergangenen vier Jahren ausgewertet. Die Versicherungsbranche hat sich dabei an die Spitze gekämpft - mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.228 Euro brutto. Damit überholt sie die Banken, die gerade einmal 30 Euro darunter liegen.

Die Mitarbeiter wissen die Großzügigkeit ihrer Versicherungsarbeitgeber anscheinend zu schätzen: Mit einer Zufriedenheitsrate von 61 Prozent positioniert sich die Versicherungswirtschaft deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 53,1 Prozent. Nur drei Branchen können die Versicherer übertrumpfen: Die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung führt das Feld mit 72,5 Prozent an, gefolgt von Banken und der Energiebranche mit jeweils 67 Prozent.

Über die Methode

Das Ranking basiert auf anonymen Gehaltsangaben von Arbeitnehmern auf Kununu.com. Es spiegelt also nur die Erfahrungen der dort aktiven Nutzer wider.

Es wurden nur Branchen aufgenommen, auf die mindestens 1 Prozent der gesamten Eingaben in Deutschland entfallen. Darüber hinaus wurden nur Daten von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt, die das Gehalt für ihre aktuelle Stelle angegeben haben. Angaben von Studierenden, Praktikanten oder Auszubildenden flossen nicht in die Auswertung ein.

Welche weiteren Branchen in den vergangenen vier Jahren Top-Gehälter gezahlt haben:

Blick in die Frankfurter Börse | © Imago / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegand
Frankfurter Börse: Die Finanzbranche schafft es im Gehaltsranking in die Top-10. Bildquelle: Imago / Eibner-Pressefoto / Florian Wiegand
Platz 10: Finanzbranche

Durchschnittsgehalt in den vergangenen vier Jahren: 54.807 Euro brutto / Jahr

Maschinenbauerin bei der Arbeit:. Bildquelle: Pexels
Platz 9: Maschinenbau

Durchschnittsgehalt in den vergangenen vier Jahren: 56.068 Euro brutto / Jahr

Chemiker bei der Arbeit. Bildquelle: Imago Images / Shotshop
Platz 8: Chemie

Durchschnittsgehalt der vergangenen vier Jahre: 56.844 Euro brutto / Jahr

Arbeitsbesprechung im Krankenhaus. Bildquelle: mago Images / Shotshop
Platz 7: Medizin und Pharma

Durchschnittsgehalt: 56.999 Euro brutto / Jahr

 

Laborantin erforscht Krebstherapien. Bildquelle: Pexels
Platz 6: Forschung und Entwicklung

Durchschnittsgehalt: 57.236 Euro brutto / Jahr

 

Beratungsgespräch. Bildquelle: Canva
Platz 5: Beratung/Consulting

Durchschnittsgehalt: 58.378 Euro brutto / Jahr

 

Heizkraftwerk-Mitte von Vattenfall sorgt für Fernwärme: Energieversorger zahlen nach wie vor Top-Gehälter. Bildquelle: Imago Images / Pemax
Platz 4: Energie

Durchschnittsgehalt: 60.557 Euro brutto / Jahr

Programmiererin bei der Arbeit. Bildquelle: Pexels
Platz 3: IT

Durchschnittsgehalt: 61.082 Euro brutto / Jahr

 

Bankenviertel in Frankfurt: Banken zahlen die zweithöchsten Gehälter in Deutschland. Bildquelle: Renato Dehnhardt / Pexels
Platz 2: Banken

Durchschnittsgehalt: 62.198 Euro brutto / Jahr

 

Allianz-Berlin Zentrale im Ortsteil Alt-Treptow: Die Versicherer sind die Branche mit den höchsten Gehältern. Bildquelle: Imago Images / STPP
Platz 1: Versicherung

Durchschnittsgehalt: 62.228 Euro brutto / Jahr

 