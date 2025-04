CM-AM Convictions Euro: Die Formel hinter dem Milliardenfonds

„Wir investieren in Geschäftsmodelle, die verständlich, nachhaltig und in attraktiven Sektoren gut positioniert sind", sagt Jean-Louis Delhay, Investmentchef bei La Française. Diese Fokussierung hat dem mittlerweile 1,4 Milliarden Euro schweren Fonds beachtliche Ergebnisse beschert. Auf 5 Jahre steht eine Wertentwicklung von 11,07 Prozent p.a. (Stand: 16. April 2025).

Was hat ein Luxussportwagenhersteller wie Ferrari mit Zukunftsinvestments zu tun? Auf den ersten Blick wenig. Doch für den CM-AM Convictions Euro , einen europäischen Aktienfonds der Credit Mutuel Asset Management, passt der italienische Autobauer perfekt ins Portfolio. „Ferrari ist eine Marketingmaschine. Die verdienen unfassbar viel Geld mit kleinen Gimmicks wie Schlüsselanhängern und mit Lizenzrechten", erklärt Lutz Overlack, Vertriebsleiter bei La Française, die den Fonds in Deutschland vertreibt. Es sei nicht primär das Auto, das den Wert des Unternehmens ausmache, sondern die gesamte Wertschöpfung dahinter.

Im vergangenen Jahr entwickelte sich der Technologiesektor, insbesondere Cloud und KI, außergewöhnlich gut. SAP, ein wichtiger Akteur in diesem Bereich, leistete einen positiven Beitrag. Aber auch Unternehmen aus dem Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor wie Safran, Rolls-Royce und Leonardo sowie führende Automatisierungs- und Elektrifizierungsunternehmen wie Schneider Electric und Siemens zählten zu den Performance-Treibern des vergangenen Jahres.

Der Anlageprozess beginnt mit einem quantitativen Screening mithilfe eines „Radar-Tools", um das definierte Universum zu filtern. Diesem Screening folgt eine eingehende Fundamentalanalyse, bei der Geschäftsmodelle anhand eines standardisierten DCF-Ansatzes bewertet werden. ESG-Kriterien werden ebenfalls systematisch integriert, wobei das Portfolio einen ESG-Score aufweist, der über dem seines Anlageuniversums liegt.

Auffällig ist die relative Stabilität des Fonds bei Marktturbulenzen. Die historischen Daten zeigen, dass der Fonds in Phasen mit stärkeren Marktrückgängen meist besser abschnitt als seine Vergleichsgruppe. In Zahlen ausgedrückt: Bei Kursrückgängen des Euro Stoxx von mehr als 5 Prozent in einem Monat gelang es dem Fonds in knapp drei Viertel der Fälle, weniger stark zu fallen. Dies spiegelt sich auch in einer etwas geringeren Volatilität wider.

Von Trumps Zoll-Schock wurde jedoch auch dieser Fonds trotz des Schwerpunkts auf Frankreich und Deutschland voll erwischt: Notierte der Fonds am 1. April 2025 noch 9,28 Prozent auf YTD-Sicht im Plus, rutschte er bis 16. April auf minus 2,4 Prozent. Ein Schicksal, dass der CM-AM Convictions Euro jedoch nicht allein hat. Rückblickend wird sich zeigen, wie das Portfoliomanagement die Zoll-Krise gemeistert hat.

Mit einer Gesamtkostenquote von 2,33 Prozent ist der Fonds nicht günstig, doch die bisherige Wertentwicklung relativiert die Kosten. Für Anleger, die auf aktives Management mit einem klaren Fokus auf Europa setzen, bietet der CM-AM Convictions Euro einen interessanten Ansatz.