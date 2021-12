4. Münchner Vermögenstag V-Bank lädt zum Branchentreff der Vermögensverwalter

22 Aussteller, zahlreiche Vorträge zu Märkten, Produkt- und Vertriebstrends, namhafte Referenten wie Max Otte, Ulrich Kaffarnik und Peter E. Huber: Das bietet der 4. Münchener Vermögenstag der V-Bank, der am 22. Mai 2014 einen Tag lang im Münchner Hotel Leonardo stattfinden wird.Wieder dabei ist auch Philipp Vorndran, Kapitalmarktstrategie der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, der in seinem Vortrag über Aktieninvestments, und ob sie noch ein Muss sind, vortragen wird. Zudem wird er neben Peter E. Huber von Starcapital, Ulrich Kaffarnik von DJE Kapital sowie Max Otte an einer Podiumsdiskussion zum Thema Anlegen in der Nullzinsphase teilnehmen. Durch den 4. Münchner Vermögenstag wird Hartwig Webersinke, der Dekan der Wirtschafts- und Rechtsfakultät der Fachhochschule Aschaffenburg, führen.Die Veranstaltung ist kostenfrei.Weitere Informationen sowie das Anmelde-Formular finden Sie hier