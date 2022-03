Verivox-Studie 4 von 5 Hausbesitzer für Elementarschaden-Pflichtversicherung

Nach den Rekordschäden durch Unwetter und Naturgewalten im letzten Jahr sprechen sich die meisten deutschen Hausbesitzer für eine gesetzliche Versicherungspflicht gegen Elementarschäden aus. Das zeigt eine Umfrage des Vergleichsportals Verivox.

79 Prozent der Befragten fänden eine Versicherungspflicht gegen Elementarrisiken wie Starkregen, Hochwasser und andere Naturgefahren richtig. Nur 16 Prozent sind gegen eine gesetzliche Pflichtversicherung.

74 Prozent sind gegen Elementarschäden versichert

Grund dafür könnte auch die persönliche Betroffenheit sein: Laut Verivox-Umfrage hatten viele Hausbesitzer in jüngster Zeit selbst mit Unwetterschäden zu kämpfen. Bei mehr als jedem Achten (13 Prozent) ist das eigene Haus in den letzten 12 Monaten durch Naturgewalten wie Starkregen, Hochwasser oder Sturm beschädigt worden. Insgesamt hatten 39 Prozent der Befragten schon einmal einen wetterbedingten Schaden am Haus. Bei rund vier von zehn Geschädigten wurde das Haus nach eigener Einschätzung mittelschwer (36 Prozent) bis stark (3 Prozent) in Mitleidenschaft gezogen.

Fast sieben von zehn Befragten (69 Prozent) in der Verivox-Umfrage befürchten, dass wetterbedingte Naturkatstrophen auch an ihrem eigenen Wohnort künftig häufiger vorkommen könnten. Ein Fünftel (20 Prozent) der Hausbesitzer macht sich deswegen große Sorgen. Rund drei Viertel der Befragten (74 Prozent) haben ihr Haus gegen Elementarschäden versichert.

Über die Studie

Das Marktforschungsinstitut Innofact hat Im Auftrag von Verivox 1.024 Hauseigentümer im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt, die selbst in ihrer Immobilie wohnen.