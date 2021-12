40 Jahre früher schuldenfrei Interhyp: Immobilienkäufer haben den Entschuldungsturbo angeschaltet

Nach Angabend es Baufinanzierers Interhyp ist die anfängliche Tilgungshöhe deutschlandweit von durchschnittlich 2,29 Prozent im Jahr 2010 auf den Rekordwert von 2,84 Prozent im ersten Halbjahr 2016 gestiegen. Basis der Interhyp-Auswertung sind bundesweit mehr als 200.000 Darlehensabschlüsse für Bau- und Kaufvorhaben sowie über 100.000 Darlehensabschlüsse für Anschlussfinanzierungen von 2010 bis zum 1. Halbjahr 2016.„Deutschlands Immobilienkäufer finanzieren weiterhin sicherheitsorientiert und vorausschauend. Anstatt sich von den niedrigen Zinsen zu mehr Risiko verleiten zu lassen, nutzen sie das Zinstief als Entschuldungsturbo“, sagt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp. „Angesichts von Bestkonditionen von rund einem Prozent für 10-jährige Zinsbindungen ist eine Tilgungshöhe von mindestens drei Prozent empfehlenswert“, so Goris weiter. Wer einen solchen Kredit mit 3 Prozent anstelle des lange üblichen einen Prozents abträgt, ist gut 40 Jahre früher schuldenfrei und kann so vielfach mehrere Zehntausend Euro sparen.Bei der Anschlussfinanzierung handeln viele Deutsche sogar noch vorausschauender: Hier ist die durchschnittliche anfängliche Tilgungshöhe bei der Anschlussfinanzierung von 2010 bis 2016 von 3,03 Prozent auf 4,94 Prozent gestiegen. „Viele Kreditnehmer schulden jetzt um, um vom günstigen Zinsniveau zu profitieren“, sagt Goris. Dabei investieren sie die Zinsersparnis direkt in die Rückzahlung des Kredits.