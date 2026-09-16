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Power-Duo: Viktoria Delius-Trillsch und Felix Tornow von rehblau, der Eventagentur hinter dem private banking kongress. | © Matthias Oertel
Power-Duo: Viktoria Delius-Trillsch und Felix Tornow von rehblau, der Eventagentur hinter dem private banking kongress. Bildquelle: Matthias Oertel