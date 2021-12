„40 Prozent der Baufinanzierungen gehen 2015 über Vermittler“

Laut Ihrer Prognose liegt der Anteil unabhängiger Vermittler beim Neugeschäft für Baufinanzierungen bei heute 30 Prozent, für 2005 hatten Sie eine Quote auf 10 bis 16 Prozent beziffert. Warum hat dieser Vertriebsweg so stark zulegen können?Bis zum Ausbruch der Finanzkrise Ende 2008 konnten Direktanbieter und Vermittler wie zum Beispiel die ING-DiBa, Interhyp oder Planethome mit deutlichen Zinsvorteilen punkten. Dies lag unter anderem an ihren schlanken Prozessen und günstigen Kostenstrukturen, verbunden mit einer hohen Transparenz des Internets. Aufgrund dieser klaren Wettbewerbsvorteile konnten sie viel Neugeschäft an sich ziehen. Diese Situation hat sich heute relativiert.Mittlerweile halten einige Banken im Wettbewerb um die günstigsten Konditionen durchaus mit. Woran liegt es, dass Häuser wie die Deutsche Bank mittlerweile konkurrenzfähige Konditionen anbieten?Zunächst einmal haben die Banken im Zuge der Kreditkrise wieder zu schätzen gelernt, dass Baufinanzierungen mit einer Ausfallquote von unter einem Prozent zu den sichersten Bankgeschäften zählen und zudem profitabel sind. Diese Sicherheit hat angesichts der Lehman-Pleite mit all ihren Folgen heute im Retail-Geschäft besonders an Bedeutung gewonnen. Die Banken forcieren deshalb dieses Geschäft verstärkt um zudem langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Dabei spielt das so genannte „Cross-Selling“ eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn durch eine Baufinanzierung eröffnet sich eine Gesamtschau des Kunden über viele Jahre hinweg zum Beispiel mit Einblick in seine gesamte Vermögenssituation mit allen Möglichkeiten für den Verkauf weiterer Finanzprodukte. Das alles sind natürlich Argumente, wieder verstärkt um Finanzierungskunden zu kämpfen. Und das ist derzeit möglich, weil einige große Häuser die Palette der Refinanzierung über Einlagen, Pfandbriefe und Verbriefung optimal ausschöpfen können.Warum ist das so?