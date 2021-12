Verbraucherumfrage 40 Prozent wollen Soli-Ersparnis zurücklegen

Der Solidaritätszuschlag entfällt seit Jahresanfang für die meisten Steuerzahler. In einer Umfrage gaben 39 Prozent der Befragten an, das so gesparte Geld in Produkte für die eigene Alters- und Gesundheitsvorsorge oder in Aktien zu investieren.