Wenn hierzulande die Rede auf das Rentensystem in den USA kommt, werden die sogenannten 401k-Pläne oft löblich erwähnt. Dabei handelt es sich um vom Arbeitgeber mitfinanzierte Sparpläne für die private Altersvorsorge. Der Name 401k leitet sich aus dem zugehörigen Abschnitt im US-Steuergesetz ab.

So funktioniert ein 401k-Plan Ein Teil des Arbeitnehmer-Gehalts fließt automatisch in ein Vorsorgekonto.

Das Geld wird in verschiedene Investmentfonds investiert, deren Auswahl vom Arbeitgeber abhängt. Die Bandbreite reicht von klassischen Aktien- und Anleihenfonds bis zu alternativen Anlagen.

Die jährliche Beitragsgrenze für Arbeitnehmer lag 2024 bei 23.000 US-Dollar. Ab 50 Jahren dürfen Arbeitnehmer auch höhere Summen einzahlen.

Arbeitgeber können zusätzlich eigene Beiträge beisteuern.

Die Beiträge sind steuerlich absetzbar und das Vermögen wächst steuerfrei, solange es im Konto bleibt. Bei Auszahlung im Ruhestand wird Einkommensteuer fällig.

Bei Arbeitgeberwechsel lässt sich der Plan ohne weitere Einzahlungen fortführen oder das Guthaben zum neuen Arbeitgeber mitnehmen. Es lässt sich auch in ein individuelles Rentenkonto umschichten oder auszahlen.

Allerdings fallen bei vorzeitiger Entnahme vor 59,5 Jahren Strafsteuern an.

Über diese Form der Altersvorsorge sprach jetzt in einem Webinar des europäischen Fondsverbands Efama die US-Rentenexpertin und Fachbuchautorin Anne Lester.

Das US-Altersvorsorgesystem: Flickenteppich mit Lücken

Das US-amerikanische Altersvorsorgesystem sei eigentlich gar keines – zumindest nicht im Sinne einer systematisch durchdachten Gesamtstruktur, beklagt Lester. „Wir haben kein Rentensystem“, urteilt die US-Finanzexpertin Lester unverblümt. „Unser Steuergesetzbuch enthält lediglich eine Reihe von Abschnitten mit Steuervergünstigungen und Spar- sowie Anlageregelungen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Sparen fürs Alter anregen sollen.“

Das System fußt im Wesentlichen auf drei Elementen: Der staatlichen Sozialversicherung, den betrieblichen 401k-Plänen und der privaten Vorsorge über Individual Retirement Accounts (IRA). Dabei spielt die Sozialversicherung besonders für Geringverdiener eine wichtige Rolle. „Für Menschen mit Durchschnitts- und Unterdurchschnittslöhnen ist die Sozialversicherung eigentlich ziemlich progressiv gestaltet und leistet einen einigermaßen guten Lohnersatz“, erklärt Lester.

401k-Plan: System mit Hürden

Die betriebliche Vorsorge über 401k-Pläne funktioniert für bestimmte Arbeitnehmergruppen durchaus gut: „Für Menschen in den Vereinigten Staaten, die das Glück haben, langfristig für einen Arbeitgeber zu arbeiten und die nicht ständig den Job wechseln, gibt es keine Versorgungslücke, wenn sie 7 bis 12 Prozent in ihre 401k-Pläne einzahlen“, so Lester.

Doch hier liegt eines der Kernprobleme: Nur die Hälfte aller amerikanischen Arbeitgeber bietet überhaupt ein Sparprogramm an. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Amerikaner arbeitet für Unternehmen ohne Vorsorgeplan. Besonders kleine Arbeitgeber scheuen vor dem Angebot zurück – aus gutem Grund: „Es ist eine sehr hohe Belastung für den Arbeitgeber und erfordert ein sehr ausgeklügeltes Verständnis dafür, wie das System funktioniert“, erläutert Lester. Die Arbeitgeber müssten als Treuhänder für die Konten viele eigenständige Entscheidungen treffen. Schlimmstenfalls riskierten sie, von ihren Mitarbeitern dafür verklagt zu werden. Es gebe aktuell jedoch schon Schritte in Richtung eines Masterpool-Konzepts: Mit einem solchen könnten Arbeitgeber einem gemeinsamen Pool beitreten und dort die administrative Last bündeln.

Lester streicht ein weiteres strukturelles Problem mit Blick auf die 401k-Pläne heraus: Die hohe Jobmobilität der Amerikaner. „Weil die meisten Amerikaner alle drei oder vier Jahre den Job wechseln, werden sie bei jedem Wechsel zunächst wieder niedrig eingeschrieben und verpassen dann drei, vier oder fünf Jahre der Beitragserhöhungen, während ihre Gehälter steigen“, beschreibt sie die Problematik. Viele US-Amerikaner zögen zudem das angesparte Geld im Laufe der Jahre ganz aus dem System ab – obwohl sie dann eine Strafsteuer zahlen müssen.

Finanzwissen fehlt

Neben den strukturellen Problemen sieht Lester auch kulturelle Hürden: „Amerikaner sind notorisch schlechte Sparer. Wir haben eine der niedrigsten Sparquoten der Welt.“ Als besorgniserregend empfindet sie auch die zunehmende Risikoaversion junger Amerikaner: „Die Generation Z investiert weniger risikoreich als Vorgängergenerationen, weil sie viel mehr Angst hat, Anlagerisiken einzugehen. Das ist wirklich schade, denn es sind die Renditen, die Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern erwirtschaften, die den Ruhestand ausmachen.“

Ein Problem sieht Lester zudem im oft mangelnden Finanzwissen – eine Klage, die aus deutscher und europäischer Sicht nur allzu vertraut klingt: Gerade junge Jobeinsteiger wüssten wenig über Zinszahlungen oder den Zinseszinseffekt, sagt Lester. Sie schätzt Tipps von Finanzfachleuten nicht unbedingt als hilfreich ein. Denn bedingt durch strenge regulatorische Vorgaben könnten Finanzberater keine einfachen Aussagen treffen, sondern verwendeten umständliche Fachbegriffe. „Viele Verbraucher fühlen sich nicht abgeholt, wenn sie Finanzdienstleistern zuhören.“

Insgesamt sei die Altersvorsorge in den USA ein wenig ausgereiftes Feld, findet Lester. Vielen Amerikanern bereite die finanzielle Zukunft deshalb auch Sorgen: „Drei Viertel der Amerikaner gaben in einer Befragung von 2022 an, dass die Sorge um ihre Altersvorsorge die größte Stressquelle in ihrem Leben ist“, berichtet die Altersvorsorge-Expertin.