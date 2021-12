41,7 Milliarden Euro Aktionäre können mit Rekord-Dividende rechnen

Die deutschen Aktiengesellschaften werden in diesem Jahr zusammen eine Rekord-Dividende von insgesamt 41,7 Milliarden Euro ausschütten. Das prognostiziert die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in ihrer aktuellen Studie . Damit stiegen die Ausschüttungen zum fünften Mal in Folge – und im Vergleich zum Vorjahr immerhin um 13,4 Prozent. 2008 gab es mit 38,2 Milliarden Euro die bisher höchste Dividendensumme. Den größten Teil der neuen Rekordsumme bringen die Dax-Unternehmen mit 29,8 Milliarden Euro auf. Doch am stärksten gewachsen (33 Prozent) sind die Dividenden im MDax (siehe Grafik).Ebenfalls rekordmäßig: Noch nie zahlten so viele Aktiengesellschaften – nämlich 354 von insgesamt 616 – ihren Aktionären eine Dividende. Dazu gehören unter anderem voraussichtlich alle 49 Unternehmen, die im MDax gelistet sind und 28 Dax-Unternehmen (bis aufund). Insgesamt zahlen neun von zehn Unternehmen, die in Dax, MDax, SDax, Tec-Dax gelistet sind, in diesem Jahr eine Dividende.Neuer Spitzenzahler ist diemit 3,1 Milliarden Euro, die(2,9) vom ersten Rang vertrieben hat. Für jede ihrer Allianz-Aktien bekommen die Anleger 6,85 Euro ausgezahlt. Dieundzahlen nicht mehr so viel wie früher. Sie verloren ihre Spitzenplätze unter den Top 5. Dabei ist E.ON der einzige Dax-Wert, der seine Dividende um 17 Prozent gekürzt hat.(200 Prozent),(177 Prozent) und(120 Prozent) gehören zu den Top-Zahlern im MDax. Airbus zahlt mit 942 Millionen Euro die höchste Summe in diesem Index.