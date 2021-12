418,6 Prozent: Falcon Gold Equity (WKN: 972376)

Herr Foster, ein Wort zur Lage?



Goldunternehmen verdienen beim aktuellen Goldpreis ungeheuer viel Geld. In den vergangenen paar Jahren haben die Aktienkurse mit dem Anstieg des Goldpreises nicht mitgehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Abstand jetzt angesichts der verbesserten Gewinnmargen aufholen. Natürlich bleiben operative und geopolitische Risiken. Aber es ist ja mein Job, das zu minimieren.



Ihr gravierendstes Erlebnis in der vergangenen Dekade?



Ich fand es sehr schön, Zeuge zu sein, wie das Gold als echte Anlageklasse wiedergeboren wurde. Aber mit Technologie-Crash, Enron-Skandal und einem historischen Dollar-Kollaps war die gesamte Finanzdekade ziemlich aufregend.



Die kommende Dekade ist für Sie...



Die globale Goldförderung wird weiter zurückgehen. Wir müssen Unternehmen finden, die in diesem Umfeld zurecht kommen.



Ihr persönliches Motto?



Ein persönliches habe ich nie gehabt. Beruflich: Denke mittel- und langfristig und ignoriere das kurzfristige Rauschen.



Ihr Management-Ansatz?



Wir suchen Aktien unabhängig von Region und Benchmark, indem wir sie bewerten und Unternehmen und Management kennenlernen. Dazu gehören auch die vorhandenen Vermögensgegenstände des Unternehmens. Ich war früher Geologe, deshalb treffe ich gern andere Bergbauexperten.



Fondsmanager: Joseph „Joe“ Foster

Auflage: 18. Juni 1992

Stärkster Monat: 23,6 Prozent (August 2005)

Schwächster Monat: -32,2 Prozent (September 2008)



Nächstplatzierte der Vergleichsgruppe:

367,0 Prozent – Blackrock World Gold (WKN: 974119)

215,9 Prozent – SGAM Gold Mines (WKN: 971364)



Vertriebskontakt:

Sascha Zeitz; Telefon 0041 44 824 6973; [email protected]