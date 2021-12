42 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für den Gesundheitssektor

Der Siegerfonds konzentriert sich auf den größten Markt für Gesundheitsaktien, die USA. Der ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Total Return Net Index möglichst genau abzubilden. Das Fondsvermögen ist weitgehend in einen Aktienkorb investiert. Einen Teil des Kapitals nutzt der ETF-Anbieter Source für Swap-Geschäfte, die die Indexperformance liefern sollen. Wie bei Source üblich ist das Ausfallrisiko dabei auf mehrere Kontrahenten verteilt. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,3 Prozent.Der Index enthält 55 Unternehmen aus dem amerikanischen Aktienindex S&P 500, die dem Gesundheitssektor zuzuordnen sind. Dominierend ist das Pharma-Segment mit 45 Prozent. Biotech-Unternehmen machen als zweitgrößtes Segment 17 Prozent aus. Ausstatter, Händler und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich sind weitere Bereiche.Größtes Unternehmen mit einer Index-Gewichtung von 10 Prozent ist Johnson & Johnson. Der Pharmazie- und Kosmetikartikel-Hersteller ist in Deutschland unter anderem bekannt durch Marken wie Bebe, Penaten oder OB. Die Pharmagiganten Pfizer Merck & Co. sowie das Biotech-Unternehmen Gilead Sciences sind mit Anteilen von 5 bis 8 Prozent weitere Indexschwergewichte.„Der Gesundheitssektor bietet eine vielfältige Auswahl an Anlagemöglichkeiten und kombiniert die soliden Cashflows der Pharmakonzerne mit dem starken Wachstumspotenzial von Biotech- und Medizintechnikunternehmen”, freut sich Anne Marden. Die Managerin des JP Morgan Global Healthcare Fund nutzt weltweit die volle Bandbreite. Das meiste Geld – etwa die Hälfte des Fondsvermögens – fließt in Pharmakonzerne.Mardens derzeitiger Favorit, den sie deutlich gegenüber dem MSCI World Healthcare Index übergewichtet hat, ist jedoch das Biotech-Segment. Dort ist etwas mehr als ein Viertel des Vermögens investiert. Daneben befinden sich noch Gesundheits-Dienstleister und Medizintechnik-Unternehmen im Portfolio. Regional dominieren die USA, zwei Drittel des Fondsvermögens sind dort investiert Der Rest steckt vor allem in Europa. Asiatische Unternehmen hat Marden zurzeit fast gar nicht im Portfolio.Als entscheidend für den Anlageerfolg sieht die JP-Morgan-Managerin die Einzeltitelselektion an. Ihr zehnköpfiges Team, zu dem auch zwei Ärzte gehören, trifft sich mit dem Management von allen Firmen, in die der Fonds investiert. Ein hauseigenes Bewertungsmodell misst die interne Rendite der einzelnen Unternehmen. Der Fokus liegt auf der langfristigen Bewertung und dem Gewinnwachstumspotenzial. Die mit 6 beziehungsweise 5 Prozent größten Positionen im Fonds sind die Schweizer Pharmakonzerne Novartis und Roche Dieser im Frühjahr 2000 aufgelegte Fonds hat den gesamten globalen Gesundheitssektor als Anlageuniversum. „Auch wenn es sich um einen Sektorfonds handelt, ist er breit über verschiedene Segmente, Regionen und Unternehmensgrößen gestreut“, so Janus-Manager Andrew Acker. Fünf spezialisierte Senior-Analysten unterstützen ihn bei der fundamentalen Analyse der Unternehmen. Etwa 90 Titel sind im Portfolio.„Wir verfolgen drei zentrale Anlagethemen”, erklärt Acker weiter. Erstens investiert er in Unternehmen, die sich um bislang unbefriedigte medizinische Bedürfnisse kümmern. Zweitens sucht er nach Firmen, die das Gesundheitssystem effizienter machen und die Kosten senken. Und drittens mag er Unternehmen, die ihr Kapital besonders gut am Markt unterbringen können.Pharmaunternehmen machen knapp 40 Prozent des Portfolios aus, Biotech-Firmen mit 35 Prozent fast genauso viel. Damit sind sie im Vergleich zum Index deutlich übergewichtet. „Sieben der größten Biotech-Unternehmen sind im frühen Stadium der Einführung neuer, wichtiger Medikamente. Da die Patente in der Regel zehn Jahre und länger laufen, können die Produkte über viele Jahre die Profitabilität der Branche antreiben“, erklärt Acker seine Vorliebe für dieses Segment.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.