420 Euro für Nicht-Kunden MLP bietet PKV-Optimierung gegen pauschales Honorar

MLP geht im Bereich PKV-Tarifoptimierung einen neuen Weg. Das Geschäft, bei dem Berater Versicherungsverträge des Kunden prüfen, diese kündigen und neue, vermeintlich günstigere Policen vermitteln, steht gemeinhin in der Kritik. Der Grund: „Bei vielen Angeboten im Markt bezieht sich die Optimierung einseitig auf die Einsparung“, erklärt MLP-Vorstand Manfred Bauer. „Weiteres Problem: Die Gebühr ist auch noch abhängig von der Höhe der Einsparung. Dies birgt die Gefahr, dass die Beitragsoptimierung zu Lasten der Leistungen geht.“MLP hingegen bietet Versicherten, die kein Kunde bei MLP sind, ab sofort eine PKV-Prüfung und -Optimierung gegen ein pauschales Servicehonorar von einmalig 420 Euro plus Mehrwertsteuer an. Das Servicehonorar fällt nur im Erfolgsfall an. Durch dieses Modell soll der Fokus nicht auf den Einsparungen liegen, sondern die Prüfung ausgehend von den vom Kunden geforderten Tarifleistungen erfolgen.