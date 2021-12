431 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für europäische Aktien

Ähnlich sehen das die Manager zweier im Ranking nachfolgender Fonds. „Makroökonomische Überlegungen spielen für uns keine Rolle“, betont zwar Thorsten Paarmann, der zusammen mit Manuela von Ditfurth und Michael Fraikin den Invesco Europa Core Aktienfonds betreut. Das hindert ihn jedoch nicht daran, Europas Börsenplätzen im Vergleich mit der weit vorausgelaufenen Wall Street einiges an Aufholbedarf zu bescheinigen. Und glaubt man Thomas de Saint-Seine vom Schweizer Vermögensverwalter RAM Active Investments, beginnt sich diese Erkenntnis allmählich bei vielen Investoren durchzusetzen: „Der Trend ist eindeutig pro Europa.“

Wie der RAM Systematic Europe Equities und der Inveso Europa Core Aktien hat auch der Blackrock European Opportunities Extension 85 Punkte erreicht und belegt damit Rang 2. Seine herausragende Fünf-Jahres-Performance von 185 Prozent hat Fondsmanager David Tovey mit einer Long-Short-Strategie erreicht, die am ehesten der eines 130/30-Fonds vergleichbar ist. Um diese Strategie nicht durch weitere Zuflüsse – aktuell beträgt das Volumen 1,2 Milliarden Euro – zu gefährden, hat Blackrock den Fonds allerdings Anfang 2017 nach kurzer Öffnung ein zweites Mal dicht gemacht. Weder Alt- noch Neu-Investoren können ihn derzeit kaufen.

Beim vorangegangenen Crashtest für europäische Aktienfonds im August 2016 war der Blackrock-Überflieger noch nicht dabei – ebenso wenig wie der Lupus Alpha All Opportunities auf Rang 7 oder der Chom Capital Active Return Europe UI auf Rang 15. Das liegt daran, dass unser Daten-Partner FWW dieses Mal Aktienfonds mit Long-Short-Ansatz erstmalig in die Auswertung einbezogen hat. Wobei nicht alle Fondsmanager mit diesen größeren Freiheiten so versiert umgegangen sind wie in den drei genannten Fällen: So landet der RWC Europe Absolute Alpha Fund mit 27 Punkten und einer eher mickrigen Fünf-Jahres-Performance von 8,8 Prozent abgeschlagen auf Rang 185.

Falls sich jemand fragen sollte, wo denn der Sieger des vorangegangenen Crashtests abgeblieben ist: Der Strategic Europe Value Fund von E.I. Sturdza konnte sich dieses Mal nicht qualifizieren, weil in der Fünf-Jahres-Berechnung Daten zur Volatilität fehlten. Mit einer Performance von 83,3 Prozent seit Anfang 2013 und einem vergleichsweise niedrigen maximalen Verlust von 12,9 Prozent darf der von Willem Vinke gemanagte Fonds jedoch weiter als Spitzenprodukt gelten. Nur dieses Mal außer Konkurrenz eben.

Drei Top-Fonds im Porträt

Platz 1: Nestor Europa

Dirk Stöwer, Nestor

Seit Juni 2005 managt Dirk Stöwer den Crashtest-Sieger, er ist seit mehr als 25 Jahren im Wertpapiergeschäft tätig. Bei der Zusammenstellung des Portfolios sucht er nach sogenannten Value-Buildern. Ein Unternehmen, das sich diesen Namen verdienen und im Nestor Europa aufgenommen werden will, muss nachhaltige Erträge oberhalb der Kapitalkosten erwirtschaften, eine tadellose Eigenkapitalausstattung aufweisen und im Branchenvergleich weit überdurchschnittliche Margen erwirtschaften. Es muss darüber hinaus in der Lage sein, neue Märkte zu erschließen und seine Produkte nebst zugehörigem Vertrieb und Marketing ständig zu optimieren.

„Capital-Builder agieren gewöhnlich in Nischen, die für große Wettbewerber zu klein, aber für kleine Wettbewerber zu groß sind“, sagt Stöwer. Für ihn fällt neben dem schwedischen Outdoor-Spezialisten Fenix Outdoor (siehe oben) und dem italienischen Daunenjacken-Hersteller Moncler unter anderem auch der irische Billigflieger Ryanair in diese Kategorie: „Während andere im Niedrigpreis-Segment straucheln, steht das Unternehmen glänzend da. Der wesentliche Unterschied ist schlicht und einfach Effizienz.“ Die drei genannten Titel gehören schon seit längerem zu den größten Positionen des Nestor Europa, zusammen mit der Aktie des ähnlich prominent gewichteten Wettanbieters Bet-at-home kommen sie auf ein Gewicht von 21 Prozent.

Zwar besorgt sich Stöwer bei der Auswahl der 50 bis 70 von ihm gehaltenen Favoriten einen großen Teil der benötigten Informationen vom heimischen Schreibtisch aus. Daneben nimmt er jedoch auch an Investment-Konferenzen in ganz Europa teil und nutzt diese Reisen zur ausgiebigen Recherche vor Ort. Den jüngst aus Stockholm mitgebrachten Plan, stärker in skandinavische Nebenwerte zu investieren, konnte er bisher aber nur zum Teil umsetzen. Lediglich beim finnischen Computerspiele-Produzenten Rovio – bekannt durch Angry Birds – gab es eine kleine Zuteilung. „Viele der von uns angedachten Titel kamen zudem viel zu teuer an den Markt, so dass wir auf eine Zeichnung verzichtet haben“, berichtet Stöwer.

Außer in Skandinavien und Italien ist der Nestor Europa vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Neben Value-Buildern jeglicher Größenordnung kauft er auch vereinzelt Turnaround-Kandidaten, Deep-Value-Unternehmen und klassische Wachstumsaktien – sofern deren Bewertung ein vernünftiges Maß nicht überschreitet.

Gewinne realisiert hat Stöwer jüngst im stark gelaufenen Technologie-Bereich. Nicht mehr vertreten ist er so unter anderem bei Reply, GFT, KPS, S&T und GN Store Nord. Vereinzelt hat er in diesem Sektor aber auch zugekauft – etwa beim norwegischen Dienstleister Asetek und beim schwedischen Software-Anbieter IAR Systems. Insbesondere Asetek gab dem Portfolio im Dezember noch einmal einen leichten Schubs nach oben.