435 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für europäische Aktien

Insgesamt traten 435 aktiv gemanagte und passive europäische Aktienfonds zum Crashtest an. Den Gesamtsieg holte sich der MFS Meridian European Value. Die Performance von 75 Prozent auf Drei-Jahres-Sicht ist zwar ganz ordentlich, war aber nicht das entscheidende Kriterium für den Erfolg. Die Stärken lagen woanders. Im zu einem Drittel in die Wertung eingehenden Stresstest findet sich der Fonds auf einen starken siebten Rang wieder, auch beim Rating liegt er vor dem Großteil der Konkurrenz.