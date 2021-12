435 Fonds im Crashtest Die besten globalen Aktienfonds

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Der Gesamtsieger: Lombard Odier Generation Global

Der aktuelle Gesamtsieger belegt auch im Performance-Test den Spitzenplatz. Er ist bei der Fondstochter der Schweizer Privatbank Lombard Odier aufgelegt und wird von Generation Investment Management beraten. Die Gesellschaft wurde 2004 von keinem geringeren als dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore und David Blood – ehemals Anlage-Chef von Goldman Sachs Asset Management – gegründet und ist in New York und London ansässig.

Für den Fonds ist die Filiale in der britischen Hauptstadt zuständig. Anlage-Chef Mark Ferguson ist ebenfalls seit 2004 an Bord ist und war zuvor unter anderem bei Schroders tätig. Wie es der Name der Gesellschaft bereits anklingen lässt, spielen Nachhaltigkeitsaspekte eine wesentliche Rolle für die Investmententscheidungen.

Die Titelauswahl erfolgt anhand eines dreistufigen Bottom-Up-Research-Prozesses: Zunächst kombiniert das Team ökonomische, ökologische, soziale und unternehmensspezifische Themen mit allgemeinen Branchentrends. Im zweiten Schritt werden die Kurse der zugehörigen Aktien analysiert, danach nimmt das Generation-Team Bewertung und Qualität unter die Lupe und prüft, wie stark die Meinung zur Aktie ist.

Am Ende des Auswahlprozesses steht ein relativ konzentriertes Portfolio, das sich im Schnitt aus 30 bis 60 Titeln zusammensetzt. Dabei überwiegen in der Regel Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Zudem achtet das Team auf eine breite Streuung über Branchen und Regionen.

Aktuell liegt der Fokus klar auf US-Aktien: Sie machen rund 70 Prozent des Portfolios aus, wozu Titel wie Microsoft – aktuell mit 7,6 Prozent größte Position – und andere Schwergewichte wie Alphabet beitragen. Der IT-Sektor ist mit einem Anteil von rund einem Drittel auch die am stärksten gewichtete Branche im Fonds, gefolgt von Gesundheitstiteln mit 23 und dem Industriesektor mit 19 Prozent.