435.000.000.000 Euro versteckte Schulden „Pflegeversicherung belastet jüngere Generationen“

In der gesetzlichen Pflegeversicherung sind seit ihrer Einführung 1995 versteckte Schulden in Höhe von 435 Milliarden Euro aufgelaufen. Das hat das Wissenschaftliche Institut des deutschen PKV-Verbands jetzt in neuen Studien ermittelt.