44 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für globale Wandelanleihen

Ein Beispiel für die Kursbewegungen dieser Anlageklasse im Vergleich zu Aktien liefert etwa der Herbst vergangenen Jahres: Im August und September verloren die Aktienmärkte rund 10 Prozent, bevor sie sich im Oktober wieder erholten. Der Markt für Wandelanleihen verbuchte lediglich rund halb so hohe Einbußen, heißt es in einer Analyse der Investmentgesellschaft Schroders, die mit dem Schroder Global Convertible Bond auch den Performance-Sieger im aktuellen Crashtest stellt und im vorangegangenen Vergleich sogar Gesamtsieger war. Diesen Titel mussten die Fondsmanager Peter Reinmuth und Chris Richards allerdings an den von Daniel Gonzenbach betreuten H.A.M. Global Convertible Bond Fund abgeben.

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Der Gesamtsieger: H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Insgesamt 183 von 300 möglichen Punkten holte dieser von der Schweizer Investmentboutique Holinger Asset Management betreute Fonds im aktuellen Crashtest. Damit genießt er einen komfortablen Vorsprung von 43 Punkten zu den beiden zweitplatzierten Fonds UBS Convert Global (EUR hedged) und Aviva Investors Global Convertibles Absolute Return.

Rund 3 bis 5 Prozent Jahresrendite will Fondsmanager Daniel Gonzenbach mit dem Fonds für die Anleger erwirtschaften, die Ziel-Volatilität per anno liegt bei 6 Prozent. In den 15 Jahren seit Auflegung ist ihm dies auch gelungen: Im Durchschnitt betrug die Jahresrendite 4,2 Prozent, die Volatilität lag mit durchschnittlich 6,1 Prozent nur knapp neben der Ziellinie.

Der Geschäftsführer der 1993 gegründeten und auf Wandelanleihen spezialisierten Investmentboutique ist weltweit auf der Suche nach ineffizient bewerteten Wandelanleihen, die unter ihrem theoretischen Wert gehandelt werden. „Das Kerninvestment bilden Papiere mit sehr guter Schuldner-Qualität, ergänzt um Papiere mit renditeorientierten Wandelanleihen“, erläutert Gonzenbach. Zudem mischt sein Team in kleinem Umfang aktiensensitive Papiere bei, bei denen es besonders positiv auf den zu erwartenden Kursverlauf der zugrundeliegenden Aktie gestimmt ist.

Im Durchschnitt setzt sich das Portfolio aus rund 80 bis 100 Wandelanleihen zusammen. Auf Sektor-Ebene dominieren derzeit Technologie-Titel mit einem Portfolioanteil von 21 Prozent, gefolgt von Industriewerten mit 14 Prozent. Je 12 Prozent des Portfolios stecken in Wandelanleihen aus den Bereichen Finanzen und Konsum.