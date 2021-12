44 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen Multi-Asset-Strategiefonds

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Klaus Kaldemorgen

Der Gesamtsieger: Deutsche Concept Kaldemorgen

Das Fondsvolumen beweist es: Das Konzept von Klaus Kaldemorgen, in möglichst jeder Marktphase eine positive Rendite erzielen, spricht viele Anleger an. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Begrenzung von Risiken: So sollen mögliche Verluste auf Jahressicht unter 10 Prozent liegen, gleiches gilt für die Volatilität.

Die Faustformel für Kaldemorgens Vorgehensweise lautet vereinfacht: Zwei Drittel Teilhabe an Aufwärtsbewegungen, höchstens ein Drittel Teilhabe an Verlustphasen. Als Instrumentarium zum Erreichen dieser Vorgaben nutzt Kaldemorgen neben Aktien und Anleihen auch Währungs- und Absicherungsstrategien.

Die Aktienquote kann er zwischen 0 und 100 Prozent variieren, entscheidend für die Gewichtung ist das Risikobudget – der Risikobeitrag der verschiedenen Anlageklassen und aller Einzeltitel zum Gesamtportfolio. Mit 38 Prozent liegt die Brutto-Aktienquote derzeit unter dem maximal möglichen Wert, unter Berücksichtigung der Aktienindex-Absicherungen liegt sie bei netto 28 Prozent.

Die Hauptrolle spielen derzeit deutsche und amerikanische Aktien mit einer Gewichtung von jeweils rund 10 Prozent. Auf Sektor-Ebene weisen Gesundheits- und IT-Titel mit 8 und 6 Prozent den höchsten Anteil am Aktienportfolio auf. Zu den größten Positionen im Fonds gehören derzeit unter anderem Nestlé, Monsanto und Unilever.

Die Anleihe-Quote hat Kaldemorgen jüngst leicht auf 30 Prozent reduziert, wobei Unternehmensanleihen mit 19 Prozent Portfolio-Anteil eine größere Rolle spielen als Staatsanleihen. Den Schwerpunkt setzt Kaldemorgen zurzeit auf Anleihen mit BB- beziehungsweise BBB-Rating, aus denen sich fast 80 Prozent des Rentenportfolios zusammensetzen.