465 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für europäische Aktien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 460 weiteren Fonds

Eine Momentaufnahme, gewiss. Trotzdem beeinflusst die Robustheit in der Krise natürlich auch das langfristige Ergebnis: Zum genannten Stichtag gehört der Paladin One unter insgesamt 465 europäisch ausgerichteten Aktienfonds zu den ganz wenigen, die über fünf Jahre ein Plus von mehr als 40 Prozent aufweisen. Was wiederum zeigt, dass Kurzrock und Maschmeyer auch schon vor dem 2. März 2020 einen guten Job abgeliefert und sich den Sieg im jüngsten Crashtest redlich verdient haben.

Wobei festzuhalten gilt, dass es sich beim Paladin One um keinen typischen europäischen Aktienfonds handelt. Denn statt das Geld der Anleger breit über die Länder der Europäischen Union zu streuen und darüber hinaus auch noch Großbritannien und die Schweiz einzubeziehen, kaufen Kurzrock und Maschmeyer vorwiegend deutsche Aktien und mischen ihnen Titel aus dem deutschsprachigen Ausland sowie aus den Niederlanden und aus Skandinavien bei. Hinzu kommt eine Barreserve, die derzeit etwas mehr als ein Fünftel des Portfolios ausmacht.

Stets ausreichend Liquidität zu bunkern ist ein eisernes Prinzip der Paladin-Gründer – an dem sie in Corona-Zeiten ebenso unverändert festhalten wie daran, bei der Aktienauswahl stärker auf Faktoren wie eine günstige Bewertung und eine niedrige Verschuldung zu achten als auf hohes Wachstum.

Das dritte Standbein ihrer Strategie, die Beteiligung an Unternehmen in Sondersituationen, haben sie dagegen vorübergehend auf Eis gelegt. „In extremen Marktsituationen kann bei derartigen Titeln die Handelsliquidität austrocknen“, sagt Kurzrock und nennt noch einen zweiten Grund: „Bei den deutlich zurückkommenden Bewertungen im Gesamtmarkt füllt sich die Liste der für uns potentiell attraktiven Ziel-Unternehmen. In einer solchen Situation wollen wir gezielt investieren können, ohne unter Umständen in Sondersituationen festzuhängen.“ Grundsätzlich bleibe dieses Marktsegment aber eine wichtige Säule im Fondskonzept.

Bevor Kurzrock und Maschmeyer eine neue Aktie im Paladin One aufnehmen, analysieren sie mit ihrem Team das entsprechende Unternehmen oft wochenlang. „Dieser vergleichsweise hohe Aufwand ist nötig, da wir lediglich 15 bis 25 verschiedene Titel halten und langfristig eine durchschnittliche Rendite von 10 Prozent pro Jahr anstreben“, erläutert Kurzrock. Dieses Ziel gelte nach wie vor.

Neben der momentan reichlich vorhandenen Liquidität kommt den Paladin-Managern dabei entgegen, dass einige ihrer größten, lange vor der Corona-Pandemie aufgebauten Beteiligungen im aktuellen Umfeld durchaus zu den Profiteuren gehören.

Zum Beispiel Medios: Der Berliner Hersteller von Spezialmedikamenten ist vom Herunterfahren der Wirtschaft überhaupt nicht betroffen, genau wie die beiden Online-Apotheken Shop Apotheke und Zur Rose („DocMorris“).Auch der norwegische Fährbetreiber Fjord 1 steht Kurzrock zufolge in der aufziehenden Rezession „wie ein Fels in der Brandung“: Da der Staat dem Unternehmen eine feste Vergütung garantiere, reduziere sich das operative Risiko darauf, dass Passagiere während der Überfahrt weniger Brötchen und Kaffee an der Snack-Theke kaufen.